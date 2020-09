Málo vídaný obrat přinesl výhru favorita. Do třetí minuty promarnili šance domácí Filip Matějka a Matěj Krejča. Soupeř je trestal slepenými brankami, když odražený míč z třinácti metrů k tyči umístil Jan Volráb. V další minutě na nákop z poloviny hřiště si naběhl Kovařík a neskutečnou hlavičkou z větší vzdálenosti dal na 0:2. V 22. minutě zahrál parádně trestný kop přes zeď Otradovec a bylo to 0:3. V následující minutě zaskočil opařené domácí v závaru Kovařík a zvýšil na neskutečných 0:4.

Nižbor se ale nepoložil a prosadil se v 38. minutě, kdy Krejča připravil šanci pro F. Matějku a na jeho křížnou střelu neměl brankář nárok. Přes snížení nastala v kabině Nižbora velká bouřka a přinesla úspěch. „Po našem prvním gólu jsme byli velice motivování. Až na pár věcí, co jsme si řekli v kabině, se nic moc nezměnilo, chytili jsme druhý dech a šli si pro vítězství,“ uvedl Matěj Krejča. Jeho týmu se podařil vstup do druhé půli, když po chvíli při napadání soupeře vybojoval F. Matějka míč a přehodil brankáře.

Po třech minutách centr dvougólového nižborského střelce zakončil po zemi Krejča na 3:4. Drozdov byl pod neustálým tlakem a stejný hráč v 61. minutě vyrovnal. „Na oba góly jsem dostal krásné přihrávky od kluků a pak to tam se štěstím spadlo,“ usmíval se Krejča. Dílo bylo dokonáno v 74. minutě, kdy unikl F. Matějka po křídle a tečovaný centr z metru doklepl Kučera na 5:4. Další gól už nepadl a domácí byli v euforii. „Určitě, bylo to velké. Myslím si, že i pro fanoušky to byl zajímavý zápas a ukázala se opravdová síla našeho týmu,“ jásal po výhře Matěj Krejča.

Hořovice B - Karlštejn 5:0

Jednoznačná výhra béčka Hořovic proti soupeři, který po většinu hry hrál pouze v deseti. Rezerva byla nucena použít sedm dorostenců. Hrálo se na jednu branku a ještě hodně pochytal brankář hostů Kliment. Výsledek mohl být dvojciferný. Většina branek padla po pohledných akcích a chytrých narážečkách, nejvíce z nich těžil Tomáš Kaňka, autor hattricku.

Stašov - Zaječov 2:2

Stašov po delší čas bojovnějším, pohyblivějším a tvrdším celkem, po vystřídání Tomáše Eichenmanna se soustředil na obranu a Zaječov trestal. V 8. min. unikl Eichenmann svému strážci a zpětnou přihrávku využil Podhorník. V 25. min. po centru zaječovského Sommra nastřelil neobsazený Vurm horní hranu břevna. Postupně bylo k vidění z obou stran dost nepřesností. V 38. minutě zahrál přímý kop až ze čtyřiceti metrů Sommr a hlavičkující Černý se pěkně trefil na 1:1. Před přestávkou se uvolnil v křídelním prostoru Eichenmann a prudkou střelu z úhlu brankář Štěpánek ještě lépe vyrazil. V 55. minutě založil Eichenmann samostatnou akci a přes celou branku nádherně zamířil pod břevno na 2:1. Po chvíli domácí gólman Hrdlička zachránil pádem pod nohy při sólu Vurma. Domácí se v závěru zbytečně zatáhli a přišel trest, kdy v 88. minutě faulovali Tomáška a z penalty se Sommr nemýlil.

Neumětely - Tetín 3:4

Zajímavé střetnutí, v němž branky padaly po školáckých chybách, ani brankáři neměli svůj den. Tetínu se povedl velký obrat ve hře. V 9. minutě využil domácí Jaroslav Šebek chybné rozehrávky a pohodlně zařídil vedení. Za chvíli uvolnil nezištně Vršecký střelce první branky, ten se opět nemýlil. Poté musel Šebek odstoupit a naráz bylo Šemíkům hůře. V 42. minutě Šimáček vyslal z poloviny spíš centr, brankář Hlavín jej podcenil a zastavila jej až síť - 2:1. Po změně stran Tetín ožil jako pokropený živou vodou, v 57. minutě byl Smetana díky své zkušenosti na správném místě a vyrovnal. V 75. minutě proměnil navíc pokutový kop Šimáček. Když za chvíli ve skrumáži všechny přelstil Smetana, bylo jasných 2:4. Před koncem vše zamotal Nový, když jej před prázdnou brankou našel Laštovička. Ten se v hektickém závěru neudržel a pro urážku rozhodčího byl vykázán.

Cembrit Beroun - Chyňava 1:1

Kvalitní duel, po němž bylo nakonec všech 250 diváků spokojeno. Závodí, přestože hrálo v nejsilnější sestavě, mělo „zápas blbec“. Chyňava byla celý poločas fotbalovější a důraznější v soubojích. Domácí zabrali v poslední půlhodině a sahali i po výhře.

V úvodu byly k vidění pouze dlouhé nákopy, po akci Nápravníka napálil Petráš nad břevno. Domácím se zatajil dech, když jejich brankář Ilko mimo šestnáctku minul míč a ten zapadl nepatrně mimo tyč. V 27. minutě napálil Michal Novák přímý kop do zdi, následoval rychlý protiútok hostů, který zatáhl Hebeda, přiťukl pro Daniela Steinera, jenž technickou střelu zatočil přesně k tyči. V 32. minutě byla za zbytečně skopnutí domácího Nováka nařízena penalta, sám postižený ji poslal vedle branky. Po chvíli dobře zahrál přímý kop Petráš, z osmi metrů hlavičkoval David Novotný do břevna. Ještě před přestávkou zachránil brankář Grygar pádem pod nohy Sládka. Druhé dějství začali hosté více na údržbu. Po rohu Helebrant z malého vápna překopl vysoko až pod most. Poté se uvolnil Hebeda, brankář Ilko se vyznamenal robinsonádou. V 84. minutě Michal Novák vyslal z dvaatřiceti metrů přímý kop, pod břevnem vyrazil na roh Grygar. Petrášovi se vydařil a neobsazený Helebrant v malém vápně propálil do sítě vše na 1:1. Nakonec si naběhl na dlouhý pas Novák, ale ze tří metrů hlavičkoval mimo branku.

ČLU Beroun B - Nový Jáchymov 1:3

Berounská tráva dlouho Čechii nechutnala. Když po přestávce slepenými góly zápas otočila, byla již na koni a zaslouženě odváží potřebné body. Dlouho se hrálo uprostřed pole, hosté byli útočnější a proto překvapilo vedení rezervy. Obrana zapomněla na Bednárika, který dobře vyřešil sólo umístěnou střelou k tyči. Po chvíli zakončení Morsteina poblíž brankové čáry vykopl Rigo. Poté střelu Morsteina k tyči vytáhl pozorný brankář Ježdík. Tempo bylo poklidné a bez tvrdých soubojů. V 31. minutě po pohledné kombinaci po ose Vlček - Morstein zakončoval Spurný, ale domácí Ježdík zachránil. Zanedlouho tvrdou střelu berounského Bednárika z dvaceti metrů vyrazil Merhout. Před přestávkou gólovou možnost Morsteina z úhlu vyrazil Ježdík na roh, po něm vznikl závar, ale Cihelka napálil míč až do blízkého aquaparku.

I po přestávce na krásu vyhrávala Čechie, na účelnost však béčko. Nejprve byl k vidění typický únik Morsteina, ten krásně připravil pro Spurného, jenž ale ohrozil jen tenisové kurty za brankou. V 55. minutě po oku lahodící spolupráci Morstein -Frydrych nezadržitelně k tyči Spurný vyrovnal. Hned v následující minutě přihrával Spurný a bombou z otočky ohromil všechny Morstein - 1:2. V 61. minutě připravil poslepu Pecha pro rozběhlého Morsteina, který míč poslal za tyč - 1:3. Poté převzal iniciativu ČLU B, proti byl brankář Merhout, především dělovka Riga měla gólové parametry.

Trubín - Žebrák 0:3

Určitě největší překvapení kola. Žebrák poctivě odmakal obranou fázi, domácí nepustil k jejich hlavní přednosti, kterou je možnosti kombinovat. „V Trubíně je malé hřiště a zápasy tam jsou dost vyhecované, ale pokud to nepřekročí nějaké mantinely, tak to k fotbalu patří. Na utkání byli hráči nažhavení a splnili všechno, co jsme si před zápasem řekli,“ uvedl trenér Žebráku Miroslav Porsch.

Výsledek je zarážející i ke skutečnosti, že v 10. minutě se zranil hostům brankář Hnízdil, ale úspěšně jej nahradil Ivo Kučera, který naposledy chytal za žáky. Po dvou minutách po brankářské změně připravil Procházka možnost pro Černého, který z malého vápna zařídil vedení hostů. „Do vedení jsme šli po zranění našeho brankáře Marka Hnízdila, kterého nahradil hráč z pole. Samozřejmě, první gól byl hodně důležitý, protože jsme se mohli soustředit na naši hru,“ podotkl Porsch.

Trubínští byli dost nervózní a brankáře neohrozili. Naopak hned po obrátce po rohovém kopu Procházky hlavou Michal Dochtor zvýšil na 0:2. Domácí mohou litovat dvou nastřelených tyčí po trestném kopu Kroba a po rohovém kopu opět stála. I Žebráku dvakrát zabránila tyč se radovat. Trubín položila definitivně 71. minuta, kdy přišel centr ze strany a Černý skóroval pohotově hlavou na 0:3. „Už druhý gól domácí hodně srazil, naopak mému týmu pomohl k ještě větší bojovnosti a chuti odvézt si z Trubína všechny tři body, což se nám nakonec povedlo. Kluky musím pochválit za to, co na hřišti předvedli a doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat v dalších zápasech,“ dodal Miroslav Porsch.

Sestava kola okresního přeboru:

Merhout (Nový Jáchymov)

Kebrle (Žebrák) Landa (Cembrit) Vejvoda (Chyňava) J. Novák (Žebrák)

F. Matějka (Nižbor) Smetana (Tetín) Krejča (Nižbor) T. Eichenmann (Stašov)

Kaňka (Hořovice B) Morstein (Nový Jáchymov)

Autoři: Ivan Sýkora a Jan Bežó