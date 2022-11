Úvodní gól byl důležitý, věděl Filip Čapek

Rezerva využila hned první vážnější příležitost. V 8. minutě se na kraji hřiště uvolnil Königsmark, nacentroval na Čapka a ten hlavičku umístil přesně. „Při prvním gólů musím vyzdvihnout skvělý centr od Kéni, který letěl mezi penaltu a malé vápno. Mně se podařilo přeskočit obránce a umístit balón do spodního rohu brány. Myslím si, že byl důležitý, protože nám dodal klid do zbytku zápasu,“ řekl střelec Filip Čapek. Po vstřeleném gólu domácí Zaječov zamkli a zahrávali spoustu standardních situací. Vokůrka jeden z rohových kopů zahrál znovu na Čapka, ten se opět dostal k zakončení hlavou a i přesto, že začal slavit, rozhodčí vyhodnotili, že míč nebyl celým objemem za brankovou čárou. Další povedenou akci sehráli Hořovičtí ve 22. minutě, kdy Mencl trefil břevno. O šest minut později se po rohovém kopu k zakončení dostal znovu Mencl. Tentokrát sice překonal gólmana, ale jeden z hostujících obránců jeho pokus na poslední chvíli vyhlavičkoval. Poté se hra začala pomalu vyrovnávat. Přidat gól do kabin ale mohli ještě domácí, když se k zakončení dostal Trnka, ale z dobré pozice mířil nad.

Hned na začátku druhého poločasu jeden ze zaječovských hráčů vystřelil zpoza vápna, Koten byl připraven a tento pokus zneškodnil. V 55. minutě se na hřiště dostal Kos a hned o minutu později si připsal asistenci. Ke střele vybídl Záluského a ten obstřelil brankáře hostů na 2:0. O chvilku později mohl postupovat na bránu Brambora, ale byl podražen jedním z hostujících stoperů. Rozhodčí mu první ukázal červenou kartu, po poradě s asistentem svůj verdikt změnil na žluté napomenutí. V závěru ještě mohli snížit hosté, kdy po chybné rozehrávce Kotena orazítkovali břevno. „Do utkání jsme šli jednoznačně s tím, že chceme vyhrát. Vlastně nic jiného jsme nebrali. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit víc gólů, i když na to šance byly. Ale zároveň musím pochválit obranu, protože za celý zápas jsme Zaječov do ničeho nepustili,“ dodal Filip Čapek.

Gólman Kalvera skvěle podržel Chyňavu

Chyňava si poradila 3:0 se Všeradicemi. To mnohé překvapilo, vždyť hosté jsou hodně silným týmem. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, měli jsme zprávy, že Všeradice mají mladé kluky, co se snaží hrát pěkný fotbal a mají rychlostní předpoklady. Měli jsme problém se sestavou a nebylo snadné to vyladit, tak, jak jsme chtěli, nakonec se to povedlo. Chtěli jsme zatlačit na obranu soupeře, protože v jiných zápasech bylo vidět, že dělá chyby, když je pod tlakem. Proto jsem šel dopředu já, abych tam podržel balón a roztrhal obranu. Myslím, že se nám to povedlo, ale nebýt našeho Romana Hosnédla (zvaný Kalvera) v brance, tak je stav úplně jiný,“ uvedl autor prvního gólu Chyňavy Daniel Steiner.

„Gól padl ve dvanácté minutě z přímého kopu. Dostali jsme se do vápna, kde jsme vytvořili tlak, soupeř ve snaze míč vybojovat fauloval a nabídl nám šanci přímého kopu z hranice velkého vápna. Myslím, že střela pod zdí brankáře překvapila a při tomto gólu určitě neměl čisté svědomí,“ uznal Steiner, který přidal, že i hosté měli velké příležitosti: „Z výsledku to vypadá jednoznačně, ale jak jsem říkal, Kalvera vychytal řadu šancí a k tomu třikrát zvonila konstrukce branky. To, co nám prostě propadlo obranou, tak kryl Kalvera, nebo tyčky. Klobouk kolů před jeho výkonem!“

Na 2:0 pro domácí zvýšil Štěpán Krejčiřík a vítězství pečetil opět Daniel Steiner. „Po třetím gólu mi proběhlo hlavou, že jsme to zvládli. O poločase byl pořádný vítr v kabině. Především starší hráči, jako brácha, Vašek Vaněk a já, jsme si k tomu řekli svoje. Takže jsem byl rád, že se to povedlo. První poločas fakt nebyl podle našich představ. Stav 1:0 i 2:0 je v našem podání stále hratelný, vždyť jsme vedli 2:0 v Zaječově i v Jáchymově a byla z toho vždycky remíza. Takže po gólu jsem si říkal, že dneska se to povedlo a běžel jsem k fanouškům sdílet velkou radost,“ podělil se o svou radost.

Byly to vydřené a důležité body, míní Vojtěch Štochl

Drozdov už potřeboval body jako sůl, a ty přišly po výhře nad béčkem ČLU Beroun 2:1. „Rozcvička byla stejná jako vždycky, jen s tím rozdílem, že nebyla vedena našim kapitánem Michalem Voráčkem, který na zápasu nebyl, ale Honzou Volrábem a Víťou Vodičkou. Zároveň byla rozcvička i na jiném místě, ale to proto, abychom nenarušili terén hřiště ještě více, než byl,“ přidal postřeh drozdovský Vojtěch Štochl. Hned brzy dal František Kovařík úvodní branku. „Gól padl po sérii nepřesností na obou stranách. Nejlépe postavený a zorientovaný před vápnem byl Fanda, který si navedl míč do středu hřiště a svou technickou střelou nedal gólmanovi šanci,“ řekl Štochl, jenž dodal: „Gól byl hodně uklidňující. Věděli jsme, že máme šanci v ten den uhrát slušný výsledek a rychlý gól nám tomu velmi pomohl. V ten moment si myslím, že jsme všichni nabrali na sebejistotě, mně osobně se hrálo od dost lépe.“

„Soupeř měl velmi mladé technické družstvo, snažil se hrát kombinovaný fotbal. My jsme se na to snažili reagovat organizovanou defenzívou,“ dostal se k taktice Štochl, který přidal pět minut před poločasem druhý gól Drozdova: „Upřímně už jsem věřil ve tři body. Věděli jsme, že máme ještě celou druhou půli před sebou a celkem často se nám ty druhé půle nedaří, ale zároveň jsme si to uvědomovali a v kabině si to řekli. Nesmíme povolit!“

To se však nestalo, hosté se nevzdali a brzy po obrátce Jakubem Šikanedrem snížili. „Byla to pro nás typická situace, inkasovaný gól ze začátku poločasu. Věděl jsem, že se soupeř bude snažit rychle vyrovnat. V hlavě jsem si říkal, že se musím soustředit na svou hru, nedovolit soupeři prostor a napadat rozehrávku. Že bychom měli přijít o tři body, jsem si nepřipouštěl,“ zůstával sebevědomý Štochl. To se také stalo a Drozdov slavil výhru. „Každé body jsou pro nás letos vydřené. Jsme v situaci, ve které nechceme být. Bojujeme o setrvání v okresním přeboru, takže každý bod je pro nás cenný a vydřený. Tyto body obzvlášť. Zároveň slavili narozeniny dva dlouholetí přátelé klubu a bývalí hráči Drozdova včetně Slávy Kaliny, který nám neustále pomáhá a radí, nevynechá žádný trénink. Proto jsem rád, že jsme mu mohli dát takový dárek,“ dodal nejlepší hráč utkání Vojtěch Štochl.