Chyňavu posadil na koně brzký gól

Odvézt si tři body a nějaké to víno. Takový byl úkol fotbalistů Chyňavy při výjezdu do Karlštejna. To se jim podařilo, když domácí celek zdolali 5:1. „Průběh utkání výrazným způsobem ovlivnil náš špatný vstup do obou poločasů, kdy jsme nechali soupeře lacino skórovat. Chyňava se ujala vedení už po třiceti vteřinách a od té doby hrála psychicky v pohodě. Podařilo se nám sice na zápas konečně sejít ve větším počtu a průběžně prostřídat, ale zase jsme postrádali kvalitu v ofenzivě. Chyběli Hannachi, Žerovnický, Klusák kvůli zranění zůstal na lavičce. Kromě úspěšné penalty jsme vážnější přímou střelu na branku nezaznamenali,“ smutnil po utkání sekretář Karlštejna Michal Šaman.

Trubín uzmul radost berounské rezervě v závěru

Už už se zdálo, že béčko Českého lva-Unionu Beroun si připíše tři body, když vedlo góly Miloše Nováka a Nikolase Bednárika nad Trubínem pohodlně 2:0. Jenže hráči Freyburgu to nezabalili, nejprve snížil devět minut před koncem Jakub Krob a v poslední minutě proměnil penaltu Radek Klička.

Filip Čapek vsítil hattrick za osm minut

S chutí si zastříleli do sítě Stašova hráči hořovického béčka. Stašov se do poločasu držel, prohrával jen o dva góly. Jenže pak domácí vypustili na hřiště dravé mládí a především Filip Čapek byl k neudržení, když nasázel soupeři hned tři branky. Dvěma góly na něj navázal nestárnoucí Tomáš Kaňka, který šel na hřiště po hodině hry a stihl dva góly.

Zaječov poprvé zlomil vaz Šemíkům

Hned 120 diváků bylo zvědavo na to, jak si povedou zaječovští plejeři proti vedoucí celku tabulky – Horymíru Neumětely „Prvních dvacet minut se náš tým rozkoukával a jakoby měl ze Šemíků až přebytečný respekt. Možná to byla ale předzápasově zmiňovaná taktika "dát jim čuchnout" nebo "povolit přitáhnout",“ komentoval zápas zaječovský Jiří Klekner.

Do kabin se šlo za bezbrankového stavu. „V dvaapadesáté minutě jsme se dočkali. Útočné trio Kolář, Ungr, Braun zavelelo a prvně jmenovaný rozveselil domácí fandy. Uběhlo pět minut, zaváhání stopera využil Braun a po kličce brankáři zvýšil na 2:0. Někteří fanoušci měli za to, že je hotovo, ale houževnatí hosté snížili v dvaasedmdesáté minutě Vršeckým na 2:1. Poté skvělými zákroky, především pět minut před koncem tváří v tvář hostujícímu útočníkovi podržel náš tým opět skvěle chytající Jindra Štěpánek,“ chválil ochránce svatyně Klekner. Zaječov tak získal skalp Neumětel, které jsou při prohře Cembritu v Žebráku stále první.