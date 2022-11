V duelu okresního přeboru ale brzy prohrávali. „Bylo to špatné rozebrání hráčů soupeře, poté vystoupení dvou našich hráčů proti jednomu, pak se to dostalo k samotnému protihráči a trefil to dobře,“ řekl zaječovský kapitán Radek Tomášek.

O půli to bylo 2:2, když Zaječov dokázal otočit, ale nižborský Kučera před půlí vyrovnal. „Akorát jsme si říkali, že hra není špatná, akorát to chce zachovat klid v zakončení, šancí jsme měli v první půli dost. A zlepšení v pokrývaní soupeřů,“ popsal poločasovou poradu Tomášek.

Ve druhém poločase nastříleli hosté šest branek. „Za stavu 2:2 jsme přežili tutovku a po chvíli se Láďa Ungr prosadil z rohu hlavou a to nás nakoplo,“ usmíval se kapitán Zaječova, který našel důvod tak velké výhry: „Soupeř otevřel hru, my začali chodit do brejků a klukům to tam začalo padat.“

V zaječovské kabině měli co slavit. „Pokřik byl klasický cigi-caga, akorát řvaní gólů bylo trošku delší. Jsme hlavně rádi za tři body, v Nižboře to nikdy není lehké,“ přiznal Radek Tomášek.

Zaječov poskočil na čtvrtou příčku a tu bude hájit doma proti osmé Chyňavě. Zápas je na programu v sobotu od půl čtvrté.