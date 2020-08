ROZHOVOR/ Tohle byla dokonalá protiakce, odplata za ztrátu gólmana. Fotbalisté Uherského Brodu sice pár týdnů před startem třetí ligy přišli o Jakuba Dostála, který zamířil do Kroměříže, ale vedení klubu za spolehlivou jedničku rychle sehnalo adekvátní náhradu.

Fotbalisté Uherského Brodu (v červených dresech) v 1. kole MSFL doma hráli s Kroměříží bez branek. Na snímku brankář Filip Jícha. | Foto: Deník / Libor Kopl

Slovácký celek den před prvním mistrovským utkáním posílil Filip Jícha. Jmenovec nejlepšího českého házenkáře, nyní trenéra Kielu, přišel k řece Olšavě ze Znojma. Při premiéře v novém klubu udržel nulu proti Hanácké Slavii, kde nedávno hostoval z Prostějova. „Asi to bude trošku dražší, ale určitě klukům přinesu něco do kabiny, když jsme to společně zvládli,“ usmíval se po povedeném debutu čtyřiadvacetiletý jihlavský rodák, který v minulosti chytal i Žďár nad Sázavou nebo Havlíčkův Brod.