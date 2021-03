Spousta fotbalových týmů zná pořekadlo můj dům, můj hrad. Hodně specifickou "pevnost" mají v Hostovicích na Ústecku, kam soupeři jezdí opravdu neradi. Důvod? Křivé hřiště (tak moc, že se často mluvilo o fotbalu na sjezdovce). Dokonce tady najdete i dopravní značku Nebezpečné klesání! "Mezi brankami je teď rozdíl necelé čtyři metry," řekl kouč Roman Löffler.

Profil zdejšího hřiště svádí k vymýšlení taktiky. Zatímco většina hostujících týmů chce první poločas hrát do kopce, ubránit dobrý výsledek a pak z kopce rozhodnout, domácí si zvykli na opačnou strategii.

Autentické vyprávění hráče: Chytal jsem lovce lišek

Kdepak pivo a klobása, teprve tenhle příběh je opravdovou fotbalovou specialitou. Reportér Deníku si zahrál soutěžní zápas proti Slavii a posléze popsal, jak na něho hvězdy působily.

"Při tom kolotoči jsem ani nestíhal registrovat, kterému nadčlověku se tu kulatou věc snažím vzít, a to byla sotva první minuta zápasu!" líčí Mikuláš Jáša z Karlových Varů, které přijely do Edenu na osmifinále poháru. Co na tom, že dostaly deset gólů, ten zážitek stál za to. A poutavé vyprávění mladého fotbalisty-novináře zaujalo i slávistické špičky na sociálních sítích.

"Románku, kamaráde". Čtvrtníček natočil vtipnou kampaň

Pamatujete si divadelní hru Ivánku, kamaráde? Potom pozor - je tady její volné pokračování. Před kameru byl znovu povolán komik Petr Čtvrtníček, který zapojil i svého kolegu Ivana Trojana. Padají narážky na poslední fotbalové skandály (a hlavně Romana Berbra).

"Věřím, že to lidi pobaví a zároveň donutí přemýšlet," podotýká Čtvrtníček. Abyste to pochopili, nejde jen o legraci. Osobnosti souhlasily s podporou kampaně za očistu fotbalu a kromě herců je hodně slyšet i Vladimír Šmicer, nejvýraznější tvář Fotbalová evoluce. Heslo? Pryč s pijavicemi.

Blázen do Maradony má na zahradě sochu legendy

Jestliže budete mít někdy cestu z Pardubic po silnici číslo 36, dejte si pauzu v obci Bukovka. Zastavte kousek za hospodou a ptejte se po Miloslavu Urbancovi. Tenhle fotbalový fanoušek je doslova fanatik. Těžko byste našli podobného blázna, jenž zasvětil svůj život argentinskému fotbalu a Diegu Maradonovi. Ostatně sochu této legendy má na zahradě, na auto si pořídil spzetku MARADONA.

"Je pro mě nesmrtelný," řekl. Na závěr ještě jedna perlička: na pozemku si nechal postavit zmenšený stadion Bocy Juniors. Takže hurá do Bukovky (třeba ji jednou přejmenují na Maradonovku).

Pan šprýmař. Horváth dodnes baví rodinku v Lisabonu

Cesta do Lisabonu může přinést nejedno překvapení. Reportér Deníku při zpravodajství z futsalové Ligy mistrů objevil portugalskou rodinku, která se kdysi dávno starala o Pavla Horvátha během jeho angažmá ve Sportingu.

"Skvělý člověk. Dostal jsem smlouvu, abych s ním strávil rok," zavzpomínal Francisco Pereira, jenž se češtinu naučil během studií v Československu. Nejenže tlumočil, ale českému legionáři zajišťoval nejrůznější servis. A taky (pochopitelně) zažil spoustu vtípků. Horváth si třeba v obchodě zkoušel záchodové prkénko, tančil na diskotéce a hodil svého přítele do bazénu.

