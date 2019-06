Kosmonosy – Lysá 1:1, na penalty 1:2

„Skvěle nám vyšel začátek utkání, už ve druhé minutě jsme šli do vedení, když se nádherně trefil z osmnácti metrů levačkou Ježek. V šesté minutě měl další obrovskou šanci Veselý, ale nedal. Domácí jsme tím dokonale zaskočili. Hrozili hlavně po stranách, ale na jejich hru jsme byli připraveni a v obraně v čele s Rathouským pracovali bezchybně. Domácí jsme nepustili do vyložené šance,“ popisoval průběh prvního poločasu hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

„Druhý poločas se hra nezměnila a domácí marně dobývali Rathouského svatyni. To se jim podařilo, když se trefil z penalty Böhm. Pak měli domácí ještě dvě velké šance jít do vedení, obě zneškodnil skvělými zákroky Rathouský. Bohužel se při druhém zásahu zranil a do branky musel jít Šlingr. Rozhodnout mohli domácí ještě v nastavení, ale z přímého kopu těsně za vápnem netrefili branku,“ vyprávěl Sosnovský.

A šlo se na penalty. „To jsem snad ještě nezažil. Jako první s přehledem proměnil Brabec, druhou poslal Švorba pouze do břevna, třetí Kubín překopl branku, čtvrtou trefil Vránek spojnici a pátou už Lukáš Novák uklidil do sítě. Domácí dali pouze jedinou ve druhé sérii, jinak všechny ostatní chytil dvaapadesátiletý Šlingr,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér Lysé. „Odehráli jsme výborné utkání po taktické stránce, kluci si sáhli na dno svých sil. Skvěle zachytal Rathouský, výborný zápas odehrál Ježek, který dal branku a vyhrál téměř všechny hlavičkové souboje. Hrdinou zápasu je ale jednoznačně vedoucí mužstva a náhradní gólman Venda Šlingr. Chytit čtyři z pěti penalt se jen tak nevidí. Taky kluci v kabině vyvolávali jeho jméno,“ culil se lyský kouč Sosnovský.

Branky: 64. Böhm (z PK) – 2. Ježek. Rozhodčí: Vyhnal. ŽK: 2:5. Diváci: 80. Poločas: 0:1.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský (89. Šlingr) – Kubín, Švorba, Helmich – Vránek, Urban, Brabec, O. Poborský, Veselý (85. T. Kříž) – Ježek (89. Sosnovský), D. Novák (74. L. Novák).

Tomáš Kubánek