„V rámci klubu jsou veškeré pohybové aktivity zakázané,“ upozorňuje předseda klubu Lubomír Korytko. V rozhovoru pro Deník prozradil, jak je to s příletem mexických posil, jestli věří v brzký restart soutěže či kdo bude mít jeho podporu v blížící se volbě předsedy okresního fotbalového svazu.

Jaká je po tak dlouhé době bez fotbalu nálada kolem klubu?

Je na bodu mrazu. Nikdo neví, co bude dál a kdy se dostaneme na hřiště. Jak děti, tak dospělí už půl roku nemají kontakt s balonem. Řízení celé naší společnosti je dle mého názoru chaotické a nesystémové. Po ekonomické ani sportovní stránce nemáme vizi, kam se posunout dál, kdy se posunout dál a kam ta opatření vlastně povedou.

FAČR alespoň nedávno zveřejnila desatero bodů k restartu soutěží. Mluví se tam o inkubační době, kterou kluby budou potřebovat na přípravu. Jak dlouhá by podle vás měla být?

Abychom mohli nastoupit k zápasům a hráčům se nic nestalo, musí být dle mého názoru inkubační doba aspoň měsíc. Po týdnu nebo dvou to nejde. Jinak bude docházet ke zraněním. Kluci nemají styk s balonem. Jasně, můžou chodit běhat, ale to je úplně něco jiného.

Nechodí si přeci jen hráči zahrát na různá hřiště „na černo“?

Ve dvou si můžou chodit zakopat, ale není to hra v týmu. Nevím, kdo, jak a kam si chodí zakopat, ale situace už dohnala lidi k tomu, že sprostě bonzují jeden na druhého. Vím od kluků, že se bojí chodit si ven zakopat, aby nepřijela městská policie. To, že některé kluby trénují, vímtaké. Já jsem to ale zakázal. V rámci klubu jsou veškeré pohybové aktivity zakázané. U mužů máme hráče z Olomouce, Prostějova, Kroměříže, ze Zlína, což by znamenalo styk mezi okresy. To teď nepřichází v úvahu. Když ještě byla možnost trénovat alespoň po dvou, tak se tady hráči sešli a chodilo se aspoň běhat tady do přírody, po cyklostezce. Jenže doba je taková, že na nás někdo napsal anonym na Policii České republiky, že chodíme sportovat. Je vidět, kam až nás systém dovedl.

Ta soutěž je neregulérní

Věříte, že se stihne odehrát více než polovina soutěže, aby divize mohla být řádně ukončena a vyhodnocena?

Tomu věřím. Pro nás jsou to čtyři zápasy, což není taková zátěž jako pro kluby v Moravskoslezské fotbalové lize. Dle mého pohledu ale potom ta soutěž není regulérní.

Ale postupy a sestupy by se neřešily druhou sezonu po sobě. Není to přeci jen lepší řešení i v rámci motivace pro hráče a kluby?

Jasně, je to věc názoru. Z mého pohledu, jestli jsme teď na šestém místě s tříbodovou ztrátou na prvního, je mi v této sezoně jedno, jestli skončíme první, pátí, nebo sedmí. Jsou jiná mužstva, která mají postupové ambice. Sice tam dali tuto klauzuli, ale podle mě je ta soutěž neregulérní.

Do Kozlovic měly před startem jara přiletět mexické posily přes agenturu trenéra Chytrého. Covid ale tohle asi nedovolil, že?

Ti kluci byli domluvení, mají se sem přijít rozehrát a potom posunout do vyšších soutěží. Po domluvě s trenérem, a když jsem viděl situaci, jaká je, tak jsem ale rozhodl, že nikoho brát nebudeme. Loni jsme tady měli jednoho hráče z Jihoafrické republiky, kterého jsem potom ani nemohl dostat domů. Byl jsem proto k situaci skeptický, že to dopadne tak, jak to teď vlastně dopadlo.

Prodloužilo se také přestupní období. Budete ještě podepisovat nějaké hráče pro dohrání pár zápasů?

To je otázka na trenéra. Jestli třeba na čtyři zápasy brát už teď nějaké hráče, nebo hrát s tím, co máme, a přivést někoho třeba až po létě. Já se ničemu nebráním, komunikuji s trenérem a podle toho, jak se rozhodne, tak se pak rozhodne i vedení.

Moji podporu má Páral

Blíží se valná hromada OFS Přerov a s ní spojené volby. Co od nich očekáváte?

Moc informací nemám. S předsedou Romanem Páralem dlouhodobě spolupracuji a nikdy jsem s ním neměl žádný problém. Vycházíme si vstříc, je to člověk, u kterého vím, že nikdy nebyl nakloněn Berbrovým praktikám. Vždy, když jsme jezdili na valné hromady, tak byl jedním z těch, kteří na rozdíl od některých členů krajského výboru či okresů, hlasoval tak, jak jsme se na Moravě domluvili. Ne ve smyslu toho, jak si to přál pan Berbr. Takže nevím o jiném protikandidátovi. Když to řeknu otevřeně, moji podporu Roman Páral má.

Věříte, že dojde k tolik diskutovaným změnám od úrovně okresů a fotbalové ovzduší v Česku se tak pročistí?

Nevím, jestli dojde k úplné očistě, ale přál bych si to velice. Český národ je ale takový, že nevím, jakou budou mít sebereflexi ti, kteří vědí, že fotbalu udělali něco špatného. Jestli nebudou chtít zůstat za každou cenu. Přál bych si, aby se český fotbal někam posunul, měl novou tvář s novými lidmi. Aby se posunul v očích lidí u nás i v Evropě.