„Jsou to kluci, kteří tady hrají víceméně odmalička. Mají k tomu nějaký vztah. Můj mladý taky hraje fotbal a hokej, ono to k sobě tak trošku patří, je to lepší, než běhat někde po ovále,“ prozradil hrající trenér B-týmu FK Kozlovice Tibor Heger.

Hrálo se jen dvě minuty. Rozhodčí kvůli propadlé umělce rychle ukončil zápas

U Martina Zaťoviče jde o první fotbalovou registraci sportovní kariéry. V systému FAČR je pod FK Kozlovice zapsán od 2. března 2023.

„Martin měl zatím své povinnosti, na něj se ještě čeká. Uvidíme, jak se uvede. Ukecávat jsme ho nemuseli, máme to štěstí, že v Kozlovicích hráči chtějí hrát a hlásí se spíš sami,“ usmíval se Heger.

Je tedy nejspíš otázkou času, kdy se nejslavnější obyvatel vesnice u Přerova objeví na hřišti, které má od domu co by kamenem dohodil.

Letní příprava hokejistů Přerova na sezonu 2022/23 odstartovala. Michal PostavaZdroj: HC Zubr Přerov/Petr Komárek

Béčko Kozlovic má za sebou jarní domácí premiéru v okresní soutěži. Po triumfu 3:1 ve Staré Vsi Kozli doma skolili Černotín. A právě Michal Postava si vykoledoval faul, po kterém Tomáš Petráš z penalty upravil na konečných 2:0.

„A před prvním gólem by taky faul na mě, takže určitě, dva plusové body,“ smál se po zápase Michal Postava.

„Říkal jsem, že musí dát dva góly, aby si zasloužil svoje číslo. Má nám co dát. Zrovna Posty je fotbalista a má to v hlavě srovnané, na hokejistu hraje nadstandardně,“ vyzdvihl zkušený bek Tibor Heger.

„Musím ještě vypilovat kondici, je to jiné než v hokeji. Ale je dobré, že tady se může střídat hokejově,“ oddechl si 21letý Postava.

Za melu v Liběchově padly tresty. Kdo zbaběle zaútočil na kapitána, se (ne)ví

Fantom Zubrů uplynulé sezony má k fotbalu blízko. Začínal s ním v TJ Sokol Podlesí dnes hrající I. A třídu Zlínského kraje. Rodák z Valašského Meziříčí se ovšem rozhodl pro hokej, díky kterému v žákovských letech v sezoně 2014/15 přestoupil do Přerova.

Později společně s některými dalšími přerovskými hokejisty nastupoval i za dorost FK Kozlovice. V noze to tedy určitě ještě má.

„Ze začátku jsem hrál hokej i fotbal, ale to bylo ještě jako malý s klukama v Podlesí. Tady v Kozlovicích jsme jinak hrávali už v dorostu, takže jsme byli domluvení. Ať, když už máme v hokeji po sezoně, se nějak hýbeme,“ pousmál se Michal Postava.