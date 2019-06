Fotbalový prales na vašich fotkách! Zapojte se a vyhrajte 1000 Kč i sud piva

A už to jede! Pralesní fotbalové léto s Deníkem právě začalo. Do redakčního mailu i do facebookové skupiny Sportovního deníku začaly tento týden proudit od našich čtenářů fotografie s fotbalovou tématikou - v prvním kole na téma Můj skvělý tým. Podívejte se do fotogalerie uvnitř článku, kdo soutěží a s jakými snímky. Trumfněte tyto soutěžící! Zapojte se také, pošlete svou fotografii a vyhrajte každý letní týden skvělé ceny - peníze na ruku či sud piva Ferdinand.

O vítězi prvního soutěžního kola na téma "Můj skvělý tým" rozhodnete vy, naši čtenáři. Redakce z došlých snímků (uzávěrka pro zasílání byla ve čtvrtek 20. června) nominuje nejvtipnější či nejoriginálnější finalisty, kteří se pak od pondělka 24. června utkají v anketě zde na webu vašeho okresního Deníku. Šampion bere tisícovku na ruku, druhé místo = třicetilitrový sud benešovského piva Ferdinand a bronzová příčka znamená pětistovku na ruku. Kromě hlasování se můžete aktivně zúčastnit dalších kol naší letní soutěže. Tady je rozpis dalších fotbalových témat: 1. 7. – Rozlučky a dokopné (uzávěrka pro zaslání snímků je 27. 6.) 8. 7. – Dovolené fotbalistů (uzávěrka 4. 7.) 15. 7. – Fotbal a moje rodina (uzávěrka 11. 7.) 22. 7. – Fotbalisté a domácí mazlíčci (uzávěrka 18. 7.) 29. 7. – Nejhezčí a nejošklivější fotbalové dresy (uzávěrka 25. 7.) 5. 8. – Nejútulnější fotbalová hospoda (uzávěrka 1. 8.) 12. 8. – Nejvtipnější foto z tréninku (uzávěrka 8. 8.) Každý týden odměna třem nejlepším Pošlete snímek do každého kola a výrazně tak zvýšíte svou šanci na výhru. Snímky sdílejte ve facebookové skupině Sportovního deníku „Můj život se sportem” nebo je zasílejte na e-mailovou adresu pralesy@denik.cz. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje pro případ výhry. Nejlepší fotografie také otiskneme každé pondělí ve Sportovním deníku.

Autor: Redakce