Trenér Zdeněk Hašek má za sebou maximálně úspěšnou sezonu. Na podzim dovedl na čelo divizní tabulky Hostouň, pak vytáhl z chvostu tabulky Litoměřicko v ČFL. V sobotu dokončil téměř nemožnou misi, když zachránil ve FNL Žižkov, jenž ztrácel ještě čtyři kola před koncem na záchranu sedm bodů. Po výhře 2:1 v Chrudimi a zaváhání soupeřů ale mohl slavit.

Nakonec se vám povedlo splnit téměř nereálný cíl záchrany Viktorie, jak velká byla radost po poslední výhře v Chrudimi?

Byl to pro mě asi nejemotivnější duel, jaký jsem kdy koučoval. Měli jsme to ve vlastních rukách, ale domácí měli závěr utkání fantastický. Hráli skvěle, my se bránili a pomohlo nám i štěstí. Jednou trefili domácí břevno, napodruhé v samém závěru to náš brankář opět vyrazil na horní tyč a pak jsme odhlavičkovali míč do bezpečí.

Na čelo divize jste dotáhl Hostouň, pozvedl jste Litoměřicko, zachránil Viktorii, to je na jednu sezonu dost práce, nemyslíte?

I já osobně to beru jako hodně úspěšnou sezonu. Odehrálo se v ní strašně moc věcí, pokaždé byla změna angažmá těžké rozhodnutí, ale nakonec se ukázala jako správná. Teď nás čeká ještě týden dřiny, protože jsme nevěděli, jakou soutěž budeme hrát, takže musíme doplnit kádr pro příští ročník.

Sledujete i výkony Litoměřicka, které už je v horní polovině tabulky?

Ano, jsem s nimi i ve spojení. Jarda Veselý navázal na mou práci a myslím, že jejich současné výkony splňují to, co jsme od toho očekávali.

Teď vás čeká asi trochu volnější režim, máte v plánu shlédnout nějaký zápas Litoměřicka i osobně?

Rozhodně ano, protože potřebujeme někde vytipovat i případné posily pro Žižkov. Toho času ale moc není, protože FNL začne už 20. července, my tedy startujeme přípravu už 17. června.