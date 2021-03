Kauza, která se provalila před pár týdny, má další díl. Úřad Královéhradeckého kraje žaluje pořadatele dětského fotbalového turnaje Ondrášovka Cup kvůli prapodivnému vyúčtování dotace na finálové klání kategorie U12, jež se konalo v minulém roce v Hradci Králové.

Ondrášovka cup - Pohár mládeže | Foto: Jaroslav Thiele

Úřad tehdy poskytl sumu půl milionu. „V listopadu náš úřad zahájil kontrolu a zjistilo se mnoho nesprávností a nepravdivých informací, které nebyly v souladu s tím, co bylo uvedeno v žádosti o dotaci. A to ani nemluvím o tom, že tam bylo spoustu rozporů v souvislosti s tím, co mohlo nebo nemohlo být uhrazeno, zda ty služby a dodávky byly opravdu nárokované a poskytnuté,“ řekl hejtman Martin Červíček.