Výhra domácích 5:0, dvě červené karty během jediné minuty i velké emoce. To přineslo fotbalové utkání I. B. třídy na Zlínsku. Na hřišti to vypadalo jako v seriálu Okresní přebor.

Fotbalové Louky o víkendu smetly Veselou (v bílých dresech) 5:0. Mnohem více se však diskutovalo o situaci z konce úvodního poločasu. | Foto: Deník/Radek Štohl

Domácí Louky se během úvodní půl hodiny ujaly vedení. Pět minut před koncem poločasu však přišel klíčový moment zápasu – hosté nebyli spokojeni s verdiktem hlavního rozhodčího, po faulu u středu hřiště hrající trenér Veselé Tomáš Dujka toto rozhodnutí hlasitě okomentoval. Jak je uvedeno v zápise o utkání, během několik vteřin měl vyřknout následující slova, za což v krátkém sledu obdržel dvě žluté karty. „Co to pískáš? Jsi normální? To nebyl faul, nauč se pískat…Ty fakt neumíš pískat, nauč se to. Není možné, jak to pískáš."