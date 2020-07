Ještě před dvěma lety prožíval želečský Sokol nevídanou euforii. V sezoně 2017/2018 o parník vyhrál krajský přebor a rázně zabouchal na divizní brány. Na vstup do sportovně i ekonomicky náročné republikové soutěže nakonec kluboví činovníci nereflektovali a mužstvo zůstalo v přeborových vodách, kde přijalo skromnější roli a v následující sezoně skončilo na 12. příčce.

K překvapení mnoha příznivců to byla derniéra želečské party v nejvyšší jihočeské soutěži. Vedení oddílu TJ Sokol se totiž rozhodlo pro úlevný krok z hlediska své činnosti a přihlásilo svůj A-tým na opačný pól krajského fotbalového spektra, tedy do I. B třídy.

Nadále kvalitní kádr Sokola plnil ambice jednoho z favoritů soutěže a po první polovině soutěže e usadil na čele tabulky s dvoubodovým náskokem před Sepekovem. Další program pak ovšem nemilosrdně uťala opatření spojená s bojem proti koronaviru a soutěž zůstala nedohraná.

V tu chvíli nikdo nemohl tušit, že se chystá další rázný sesuv želečského fotbalu. V rozlosování nového ročníku I. B třídy by fanoušci hledali jméno Sokol Želeč marně. Ba co víc, pátrání po pohřešované a ještě nedávno tolik úspěšné fotbalové baště z Táborska je zavede až na chvost okresního sportovního dění: do nejnižší 4. třídy!

Odpověď na otázku, co se to v té Želči vlastně stalo, je prostší, než by si milovníci nejrůznějších senzací a konspirací přáli. Přichází s ní Martin Janoušek, předseda oddílu a muž, který se podílel na základech všech dosavadních úspěchů. „Jedná se o vyústění posledního zhruba dvouletého vývoje. Postupně se nám tady rozpadl zaběhlý tým lidí kolem fotbalu a už loni jsme to těžko dávali dohromady. V podstatě to fungovalo jen jakousi setrvačností, což samozřejmě není dobré,“ přiznává.

Po skončení uplynulé sezony se nejistota prohloubila. „Měli jsme sice na seznamu zhruba dvacet hráčů, ale většina z nich nám nemohla zaručit, že opravdu bude chodit a můžeme se na to spolehnout,“ vysvětluje Martin Janoušek. „Navíc jsme ani neměli ve výhledu člověka, který by měl všechno usměrňovat a šéfovat tomu. Proto jsme se rozhodli, že nepůjdeme do žádné nejistoty,“ dodal.

Želečtí si před uzávěrkou přihlášek v podstatě vybrat, jakou okresní soutěž přihlásí, a nakonec se rozhodli pro IV. třídu, kde v uplynulém ročníku působilo jejich B-mužstvo. Ryzí sportovní cíl půjde alespoň pro nejbližší období stranou.