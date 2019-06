„Byl to zápas o to, kdo chce do ligy víc. Trenér nás připravoval na to, že to bude válka. Do utkání jsme šli s tím, že musíme ukázat větší odhodlání, bojovnost a srdce,“ líčil po duelu Magera.

Po jedenácti minutách jste prohrávali 0:2. Co se s vámi dělo?

Prospali jsme začátek… Rázem jsme prohrávali, ale pak jsme ukázali sílu. Výsledek jsme dokázali zvrátit, jenže v závěru jsme dostali nešťastný gól, bohužel. Nicméně věřím, že kvalita je na naší straně a v Příbrami vyhrajeme a postoupíme.

Obě branky přitom padly po chybách…

To se prostě stává. Měli jsme balon odkopnout a bylo to. Mysleli jsme si, že to uhrajeme, ale očividně ne. V takových situacích se to musí uklidit a je klid.

Kdo zaváhal u druhé obdržené branky ze standardní situace?

Úplně přesně nevím, kdo měl bránit hlavičkujícího hráče. Možná Kryšty (Lukáš Kryštůfek – pozn. red.), který se pak držel za nos, dostal loktem. Příbram do té situace šla ve více lidech, přesouval jsem se za jedním soupeřovým hráčem, pak jsem se ale už nestíhal zasunout zpátky.

Nicméně jste utkání nevzdali a bojovali.

Jinak to ani nešlo před těmi lidmi. Atmosféra byla fantastická. Fanoušci nás neustále hnali, i když jsme prohrávali. Klobouk dolů před nimi.

Do konce poločasu jste vyrovnali. Stálo vás to hodně sil?

Jasně, ale nebylo to náročné jen v tomhle ohledu. Občas rozhodčí některé zákroky otočili proti nám. S tímhle jsme se museli vypořádávat psychicky, takže o to to bylo těžší. To si ale musí zhodnotit lidé asi někde jinde.

Někteří vaši spoluhráči po cestě do kabin říkali, že jste hráli proti čtrnácti protivníkům. Souhlasíte?

Do takových věcí se nechci pouštět, jestli jsme hráli proti dvanácti nebo kolika soupeřům. Každý si může udělat posudek o tom, jak to na hřišti vypadalo, sám. Diváci viděli zápas v televizi, takže se není kam schovávat.

Do vás příbramští hráči chodili tvrdě. Bylo těžké udržet emoce?

Asi měli od trenéra nařízeno, aby do mě šli, že to psychicky nezvládám. Jenže rozhodčí viděli zase jenom mě. Pískne mi faul, když šlápnu gólmanovi na nohu, ale to, co se dělo předtím, neregistroval, nebo možná jo, ale nechtěl to vidět.

O vítězství jste přišli minutu před koncem. Jak moc to mrzí?

Hodně. Kdybychom gól nedostali, bylo by to mnohem lepší směrem do odvety.

Jakub Šural pár okamžiků předtím při odkopu trefil svého hráče. To byla smůla?

Hned poté jsem to Šurymu vyčinil, za což se mu omlouvám, protože jsem měl v daný moment adrenalin v krvi. Chtěl míč odpálit, ale bohužel trefil našeho hráče a balon se pak nešťastně odrazil k soupeři.

Ukázala Příbram prvoligovou kvalitu?

Nemyslím si, že ukázala něco víc než my. Podle mě máme lepší mužstvo, měli jsme víc příležitostí. Příbram má jenom Matouška, který jí zařídil dva góly. Jinak si de facto nic nevypracovala kromě jedné standardky, kterou rozehrála na střelu.

Byl Jan Matoušek hodně nebezpečný?

Nebezpečný jo, ale když jsme u něho byli, tak v podstatě neměl vůbec nic. Jenže pak udělal dvě gólové akce. Jinak se mi zdálo, že nebyl ve hře.

Co očekáváte od zápasu v Příbrami?

Musíme tam hrát tak, jako doma. Nic jiného, než útočit, nám nezbývá. Cesta do první ligy vede jen přes výhru. Jenže utkání nebude v televizi, takže nevíme, co nás tam může čekat, když domácí zápas byl v televizi a stejně se děly prapodivné věci.