Po sobotní bouři se poslední kolo krajského přeboru v Nespekách málem neodehrálo. Nakonec pomohlo nasazení funkcionářů a výpomoc čerpadla, které hlavně prostor před brankou a u lajny dostalo do hratelných mezí. Domácí hráči na výkon stroje nenavázali a v tvrdém duelu podlehli Slanému 2:3. I tak za sebou mají výbornou sezonu s šestým místem.

Hosté začali šancí Hollyho, ale míč se vytočil ven a následně málem udeřili domácí. Nedali a brzy inkasovali, když Maroušek poslal míč před Drážka a na zadní tyči Tikovský ve skluzu míč zblízka dopravil do sítě. V 16.minutě se hosté radovali podruhé. To Vimr zleva parádně přihrál na hranici pokut. území Křečkovi a kapitán Slaného umístěnou střelou nedal Drážkovi šanci. V 27. minutě musela jít ze hry exligová hvězda hostů Galbavý kvůli svalovému zranění a nahradil jej Novotný. Právě on byl o dvě minuty později faulován, jenže Křeček pálil z trestného kopu jen do zdi a druhou ránu dal vedle.