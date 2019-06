Při své cestě za triumfem v I. A třídě, skupině A ztratil celek z Bohuňovic pouhých sedm bodů a stal se tak nejlepším týmem celého Olomouckého kraje. Téměř bezchybnou jízdu a předlouhou sérii, ve které Bohuňovice vždy bodovaly, pokazila prohra v posledním zápase sezony proti Rapotínu (3:5).

Bohuňovičtí do sezony vstupovali z pozice celku, který se už od postupového úspěchu v roce 2013 pohyboval v horních patrech tabulky. Maximum bylo až do letoška druhé místo z ročníku 2014/2015, ve kterém skončil tým s téměř dvacetibodovým odstupem na druhém místě. Tak byl položen základ nadějného vývoje do budoucna.

„Náš postup není jen o letošní sezoně, ale především o koncepční práci z předchozích let, na které se nám podařilo dobrým způsobem navázat. Je to také o nasazení trenérů, okolo kterých se hráči dokázali semknout. Také je důležité zmínit naši práci s mládeží. Od té se nám odvíjí velká spousta dalších věcí a úspěchů,“ prohlásil předseda bohuňovického klubu Jiří Jaroš.

Vydařený start a skalp Chválkovic

O tom, že Bohuňovice míří vysoko, napověděly už první kola. V těch tým vedený bývalým legendárním kanonýrem Radkem Drulákem nedával soupeřům příliš šancí. Velká prověrka přišla na konci října v deštivém derby proti Chválkovicím. Bohuňovice však klíčový zápas zvládly a osamostatnily se na čele tabulky.

„Za rozhodující moment sezony považuji podzimní měření sil proti Chválkovicím, kdy jsme ještě neměli takový náskok a naše vítězství tehdy předznamenalo výsledek celé sezony. Tenkrát jsme je doma přehráli 4:1,“ ohlížel se kouč Drulák.

Jeho týmu se vydařilo také jaro a na jeho konci zvedl kapitán mužstva Aleš Fryčák nad hlavu mistrovský pohár. Stalo se tak před zraky zaplněného bohuňovického hřiště po výhře nad poslední Leštinou 7:0.

Bojovali jsme pro fanoušky, říká kapitán

Jednalo se vlastně o historický moment, který nemá v historii klubu, jenž byl založen v roce 1926, obdoby.

„Z historického hlediska si musíme říct, že se tady kraj nikdy nehrál a nikdy se I. A třída nepovedla vyhrát. Je to opravdu velký úspěch, který jsme vybojovali hlavně pro lidi, kteří na nás chodili a podporovali nás po celou sezonu. Patří jim za to velký dík,“ pověděl bezprostředně po posledním domácím utkání dojatý kapitán Aleš Fryčák, nejlepší kanonýr týmu.

V Bohuňovicích však už teď myslí na další sezonu. Chtějí však zůstat nohama na zemi a pokračovat v koncepční práci.

„Další sezona pro nás nebude až takovým výkonnostním rozdílem. Jasně to ukázaly přípravné utkání proti HFK Olomouc a Šternberku, ve kterých jsme nebyli horším týmem. Máme pro příští rok minimálně na střed tabulky a za umístění do osmého místa budeme spokojeni,“ předpokládá předseda klubu Jiří Jaroš a dodává: „Jsme skromní a víme, že jsme teď dokázali velký úspěch. Nechceme však hledět příliš dopředu a řešit nějaké další směřování budoucnosti. V kraji chceme hrát solidně, nebýt na chvostu a soutěž udržet.“

Bohuňovice v řeči čísel

Umístění: 1.

Získané body: 71

Výhry: 22

Remízy: 3

Prohry: 1

Bodový zisk na jaře: 38

Bodový zisk na podzim: 33

Vstřelené branky: 89

Obdržené branky: 20

Nejlepší střelec: Aleš Fryčák (21 branek)

Nejvyšší výhra: Bohuňovice – Troubelice 9:0 (3:0)

Nejvyšší prohra: Rapotín – Bohuňovice 5:3 (2:1)

Umístění v minulých sezonách:

2017/2018: 5. místo – 44 bodů

2016/2017: 3. místo – 49. bodů

2015/2016: 5. místo – 43. bodů

2014/2015: 2. místo – 52. bodů

2013/2014: 8. místo – 38. bodů

Autor: Jan Meichsner