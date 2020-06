Tisíce fanoušků se muselo smířit s přesunutím. No a ti, kteří již měli naplánovanou cestu do míst zápasů, museli rušit letenky, ubytování. K nim patří i sekretář OFS Pardubice Zdroj: ArchivLukáš Ouředník a parta kolem něho.

EURO KE ČTYŘICÁTINÁM

Fotbaloví nadšenci tělem i duší. Po celý život. Jinak by po aktivní kariéře, která trvala od dětství, jen stěží vykonávali funkcionářské či trenérské řemeslo. Při pracovních i rodinných povinnostech. Šestice zapálenců z pardubického okresu se chystala na Euro.

„Jako milovníci veškerého fotbalu nemůžeme ani nechceme velké fotbalové turnaje opomíjet. Navíc, když se jedná o dostupné destinace. Evropský šampionát je skoro vždy ideální příležitost. Mělo se konat v roce mých čtyřicátin. Byl to dárek i dokonalá šance na pestrý výlet,“ předesílá fotbalový „úředník“ Lukáš Ouředník.

Ano, je na místě mluvit v čase minulém. Velká fotbalová zábava se totiž o rok posouvá. Na červen 2021.

„V situaci, která v březnu panovala, jsem ani nic jiného, než přeložení na příští rok nepředpokládal. Navíc v situaci, kdy byl turnaj rozeset po celé Evropě. A nedokážu si ani představit, že by se hrálo bez diváků. To by zápasy ztratily kouzlo i jedinečnou atmosféru,“ má jasno.

„Doufám, že nový termín nepřinese nějaké komplikace. Snad se to celé jen o rok posune. Přeji si, aby se do normálu vrátily i naše soutěže, které de facto řídím. Zkrátka, aby jarní sezona 2021 mohla skončit tradičně v polovině června a člověk pak mohl s klidným svědomím na pár dní odjet,“ říká Ouředník, například také předseda Sportovně technické komise na svazu.

Chorvatsko, Anglie a někdo z play off Ligy národů C. To jsou soupeři, kteří měli prověřit českou reprezentaci v základní skupině. Jaký zápas si vybrali Ouředníkovi boys?

„To bylo jasné od začátku. Jednoznačně jsme cílili na utkání s Anglií na ikonickém stadionu Wembley. Doposud jsem tam nikdy nebyl. Kvalifikační duel, který se tam hrál jsme vynechali, takže Euro mělo být ještě lepší příležitostí,“ tvrdí.

Nejenže mohlo být utkání, jako poslední ve skupině, bojem o postup, ono hrát v kolébce fotbalu s domácí reprezentací a ještě ve chrámu fotbalu zážitek na celý život.

„Dalo by se říct, že jsme se těšili hned od doby, co se nám podařilo zarezervovat vstupenky. Vzhledem k tomu, že UEFA prodává najednou jen čtyři vstupenky, tak jsme museli zajistit dva zdroje. Je až neskutečně velmi složitý proces objednání vstupenek pře stránky UEFA,“ stěžuje si na oko.

„Rezervované byly do 12. dubna. Nějakou prozíravostí jsem to nechal až na poslední chvíli, takže jsme je neplatili. Alespoň nám v tom nebudou více jak rok ležet peníze. Vzhledem k tomu, že UEFA se již vyjádřila, že vstupenky budou platit i na příští rok, tak se jen musíme domluvit, zda-li je tedy zakoupíme,“ vysvětluje Lukáš Ouředník.

MĚLI SEDĚT V LETADLE

Se svými kamarády měl mít dnes úplně jiné starosti. Vlastně radosti.

Zápas byl na programu 23. června večer. Takže jsme rovnou zacílili na to, abychom v Londýně byli v pondělí a ve středu se vraceli domů. V pondělí brzo ráno jsme měli vyjet autem směr Wroclaw. Odkud jsme měli letět i se tam vracet. V 11 hodin měl být odlet na letiště Stansted, kde jste za dvě hodiny. Poté to trvá slabou hodinu vlakem téměř do centra Londýna. Následovalo ubytování a cesta do města na tradiční turistická lákadla. Stejně tak v úterý přes den a pak už vše směrovat na zápas. Hned po zápase jsme se měli vrátit do hotelu a brzy ráno odjet zpět na letiště. Přesunout se do Polska a ve středu navečer už být zase doma,“ popisuje plány.

Sehnat levnější ubytování v Londýně. Navíc v době fotbalového Euro mohl být nadlidský úkol.

„Ubytování jsme řešili prakticky hned po losu v listopadu loňského roku. Podařilo se nám přes známý server zarezervovat apartmán na Bethnal Green. Tedy osm kilometrů od centra Londýna, respektive devět zastávek metrem. Za mě super destinace a hlavně za slušné peníze. Ani v tomto případě jsme neměli uhrazenou částku,“ podotýká.

Do třetice všeho nezaplaceného ale už nevyšlo.

„S letenkami je to trochu složitější. Měli jsme je zarezervované také brzy po losu, ale ty jsme museli zaplatit z karty. Aktuálně jsme řešili storno, ale tam je to již s velkým poplatkem. Takže se musíme dohodnout, jak to udělat. Variantou je kromě vrácení nižší částky i přebukování na příští rok. Na druhou stranu jen ještě musím zmínit proč Wroclaw. Letenka do Londýna a zpět byla zhruba pětkrát levnější, než ve stejném termínu z Prahy! Tudíž i s dopravou na toto polské letiště to bylo finančně výrazně výhodnější,“ přidává zajímavý údaj činovník okresního fotbalu.

Jak již bylo naznačeno, pardubickou výpravu přesunutí na rok 2021 od uskutečnění záměru nic neodradí.

„Myslím si, že v uvozovkách s uvolněním nebude mít problém nikdo z nás. Konkrétně v mé rodině se totiž podle fotbalu řídí prakticky vše, včetně dovolených,“ směje se.

„Takže pokud se všichni v původním složení domluvíme, tak to prostě jenom celé o rok posuneme,“ slibuje si Lukáš Ouředník.