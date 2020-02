V závěrečném utkání skupiny C Tipsport ligy ve Vyškově se Hladík z pozice středního záložníka dvěma góly podílel na vítězství 3:1 nad slovenskou Skalicou. „Přišel jsem, abych zvýšil konkurenci vepředu a góly dával, jsem za ně rád,“ uvedl šestadvacetiletý hráč.

V popisu práce má ovšem víc než střílení branek. „Trenér po mně chce, abych tvořil hru, vypracovával šance pro útočníky, ale taky abych se tlačil do koncovky,“ sdělil.

Druhou branku vstřelil z pokutového kopu. „Penalty jsem kopal v Líšní, takže jsem si věřil a vzal si balon. Kopal jsem tam i standardky, nějaký gól jsem z nich dal. V Brně jsou na ně určení hráči, ale doufám, že mě k nim kluci taky pustí,“ řekl Hladík.

Za premiérové trefy v dresu Zbrojovky rád zaplatí do týmové pokladny. „To jsou pokuty, které potěší, peníze do kasy dám rád,“ usmál se.

Doprostřed zálohy ho poslal Machálek od první minuty i v sobotu v Dunajské Stredě a Zbrojovka domácí tým přejela 5:0. „Už tam to Honza Hladík zvládl vcelku slušně. Stejně tak zápas proti Skalici. Když dá někdo dva góly, je úspěšný,“ pochválil ho brněnský trenér.

Na podzim pod ním ještě v Líšni hrál spíš v útoku, nebo na křídle. V lednu se učí novou roli. „Zatím mě trenér zkouší ve středu zálohy, ale příprava je ještě dlouhá. Uvidíme, jestli mě zkusí i nahoře. Typického středního záložníka jsem asi nehrál, většinou ofenzivního nebo v útoku. Kluci mi dost pomáhají a myslím, že mi to sedne,“ přemítal Hladík.

Zvyká si především na víc defenzivních povinností. „Nikdy jsem moc nebránil, učím se, je to pro mě nové. Složitější je chytat náběhy středových hráčů z druhé vlny,“ popsal záložník.

Hladík představuje náhradu za Ondřeje Vaňka, který se sice stále připravuje se Zbrojovkou, vedení klubu však na začátku přípravy oznámilo, že míří do zahraničí. „Sám nevím, co bude, takže nemůžu nic říct. Taky chci mít jasno. Už mě to přestává bavit, pořád se mě někdo ptá. Kdyby něco bylo, řeknu to,“ odvětil Vaněk na dotaz Deníku Rovnost.

Jasno může být příští týden. Bývalý reprezentant se nebrání ani případnému setrvání ve Zbrojovce. „Nikdy jsem na žádnou variantu neřekl ne, neodmítl jsem nic v Česku ani v zahraničí. Něco už se sice objevilo, ale nebylo to moc zajímavé. Trénuji, chystám se a uvidíme, co přinesou následující týdny. V každé zemi je to jiné,“ narážel Vaněk na různé konce přestupních termínů.

Zatím se od něj může na tréninku Hladík učit. „Sleduji ho, na balonu je fantastický. Je super s ním trénovat,“ uznala posila Zbrojovky.

Početná marodka

Po vážnějších zraněních se zotavují Lukáš Kryštůfek, Jakub Černín a Peter Štepanovský. „Ještě pořádně nezačali individuálně trénovat,“ řekl kouč Zbrojovky Miloslav Machálek. Do přípravy se zvolna zapojují Antonín Růsek a Michal Šefčík. Z utkání se Skalicou si navíc odnesli šrámy Ondřej Pachlopník a Jakub Přichystal.