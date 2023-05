Bezbranková remíza na hřišti Slovácka stačila fotbalistům pražské Sparty k zisku 37. ligového titulu v historii. Se závěrečným hvizdem se rozpoutala mezi sparťany první mistrovská radost po dlouhých devíti letech. Slavili hráči, fanoušci i legendy klubu. „Radost byla a ještě bude veliká. Zvládli to perfektně. Takticky úplně skvěle,“ rozplýval se bývalý reprezentant Martin Frýdek starší, který během kariéry získal s Letenskými pět titulů.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 4. kole nadstavby FORTUNA:LIGY vyzvali Spartu. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Hlavně je dobře, že se to udělalo už kolo před koncem. Nebudou žádné nervy a fanoušci i hráči si to užijí,“ potěšilo Frýdka.

I bývalý hráč Sparty si přitom uvědomuje, že titul se nerodil vůbec lehce. „Začátek byl kostrbatý. Hlavně po debaklu na Slavii v derby jsem byl úplně zklamaný a rozhozený,“ přiznal pětinásobný ligový mistr. Sezona se podle něj začala lámat během zimy, kdy hráči Sparty absolvovali náročnou přípravu a získali skvělou kondici pro jaro.

„Jsem hrozně rád, že od zimy začali na tréninku hrozně makat. Nějaké tréninky jsem viděl, něco psali kluci v novinách. Myslím, že mají natrénováno dobře. Pak chytili začátek jara a už to jelo. Okolo zápasu s Pardubicemi měli formu, tam to gradovalo. Teď ke konci už to bylo odmakané a odpracované,“ vyprávěl Frýdek.

Šampioni z L37NÉ, dojatý Krejčí. Podívejte se, jak se Rosický radoval z titulu

Definitivní zlom sezony podle něj přišel v posledním derby, kdy Letenští vsadili na hru odzadu a Slavii porazili 3:2 díky penaltě v nastaveném čase. „Odskočilo se tam na rozdíl pěti bodů, což bylo klíčové. Tříbodový systém je nádherný v tom, že dvakrát remizujete a máte o čtyři body méně. To bylo hrozně důležité, že se vyhrálo,“ přiznal Frýdek.

To, že Sparta rozhodla derby právě z penalty, bylo poněkud příznačné. Právě v posledních kolech to totiž často byly pokutové kopy, co Letenské v závěrech zápasů zachraňovalo. Napsalo se toho o nich hodně, ale podle sparťanské legendy byly nařízené oprávněně.

„Myslím, že penalty byly. Vadí mi ale poslouchat od slavistů, že se vyhrálo penaltami v nastavení a posledních minutách. Já jsem přesvědčený, že byly. A kolikrát úplně zbytečné. Třeba ta proti Slavii, tam vůbec nemusel chodit. Když mi tohle říkají, tak jim říkám, že si titul prohráli už s Hradcem. Myslím, že o titul přišli zápasy venku a ne penaltami v nastavení a v posledních minutách,“ řekl Frýdek, který neopomněl vyseknout poklonu dánskému trenérovi Brianovi Priskemu.

Rozhodla i práce mimo hřiště, která nešla vidět, řekl dojatý kapitán šampionů

„Nejsem zastáncem zahraničních trenérů. Viděl jsem u Stramaccioniho, že to byl jeden velký omyl. I proto jsem z toho měl strach. Je to ale samozřejmě jeho největší zásluha. Přivedl si svoje asistenty, kondičního trenéra. Pozornost strhával spíš na sebe, aby kluci byli v klidu. Musím před ním smeknout klobouk,“ uvedl majitel stříbrné medaile z Eura 1996.

Kdo z hráčů na hřišti měl podle něj největší podíl na zisku titulu po devíti letech? „Láďa Krejčí je velikánský srdcař a když je na hřišti, hned je tam velký respekt od soupeře. Jeden hráč ale manšaft nedělá, i když je to základní stavební kámen,“ upozornil Frýdek.

Sparta je zpátky na vrcholu. Titul po devíti letech přinesla remíza na Slovácku

„Líbil se mi i Sørensen vzadu, ten to tam taky držel. Čvančara se dostal do výborné formy, škoda jen, že se zranil. Škoda taky, že se Kuchtič nechal v prvním zápase s Libercem vyloučit na pět zápasů. Gólů by dal víc. Gólman Kovář přišel z Manchesteru, hned naskočil a od té doby byl jednička. Někdy pracují nervy, když jde do zasekávačky, ale přijde mi jako takový flegmatik,“ vyjmenoval klíčové hráče Frýdek.

On i zbytek sparťanské rodiny si teď může užívat radost, kterou klub z Letné devět let nezažil. Hlavní oslavy s fanoušky si mužstvo užije v sobotu v posledním kole proti Plzni. Poslední duel Sparty v tomto ročníku odstartuje v epet ARENĚ v 16 hodin.