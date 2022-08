I přes ne úplně fotbalové podmínky se hrál rychlý útočný fotbal. Hradečtí čekali na tlak domácích a podnikali rychlé útoky do jejich obrany. Ryneš v dobré příležitosti trefil tyč domácí branky, na druhé straně neuspěl Puškáč. Hosté pak dali základ vítězství mezi 23. a 30. minutou. Nejprve Vašulínovu střelu zlikvidoval gólman Valeš, ale z dorážky uspěl Kubala. Poté se šikovnou hlavičkou prosadil kapitán Vlkanova - 0:2.

S klokany to v tu chvíli vůbec nevypadalo dobře, ale do hry je dostali sami hosté, penaltou. Tu se štěstím proměnil Puškáč a opět bylo o co hrát.

V silném dešti ale už byl střelný prach zvlhlý a ve zbytku zápasu už se nikdo neprosadil. Šancí ale bylo dost, kdyby zápas skončil třeba 4:4, nikdo by se nemohl divit. Po změně stran domácí soupeře hodně zmáčkli, ale z nadějných šancí srovnat nedokázali. A když v závěru zápasu selhal domácí Nový i hostující Vašulín, platil po závěrečném hvizdu rozhodčího stav, který určila už 37. minuta.

Bohemians - Hradec Králové 1:2 (1:2)

Branky: 37. Puškáč z penalty - 23. Kubala, 30. Vlkanova. Rozhodčí: Zelinka - Pečenka, Ratajová. ŽK: Valeš - Kubala, Reichl, Rada, Klíma, Vašulín, Kodeš, Koubek (trenér). Diváků: 4321.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek (82. Beran), Petrák, Kovařík (66. Nový) - Jánoš (71. Mužík), Hronek - Puškáč (82. Hála).

Hradec: Reichl - Klíma, Ševčík, Čech - Kučera, Kodeš, Rada (82. Gabriel), Ryneš - Kubala (75. Prekop), Vašulín, Vlkanova (90+2. Novotný).

