A Boleslav vyhrála i zápas v Plzni. Díky gólu Lukáše Maška porazila Viktorii na jejím tréninkovém hřišti 1:0. Zatímco domácí nastoupili v prakticky nejsilnější možné sestavě, hostující tým vinou řady absencí poměrně prořídlý.

Úvodní minuty patřili domácímu útočníkovi Chorému – v 5. minutě hlavičkoval jenom do Šedy, ve 22. minutě to zkoušel vytáhlý čahoun technickou střelou zpoza vápna a trefil tyčku. Domácí byli lepším týmem, ale střelecky se prosadit nedokázali – Čermáka vychytal Šeda, stejně jako velkou šanci Sýkory a poté Mosquera pálil nad.

Po hodině hry mohla jít do vedení Boleslav. Ladislav Mužík běžel sám na branku, ale svou střelu namířil jenom vedle tyčky Hruškovy branky. Rozhodnutí ale přišlo ale až o deset minut později. Dominik Preisler rozehrál přímý volný kop přímo do vápna, kde si naskočil do rybičky Lukáš Mašek a nedal Hruškovi vůbec žádnou šanci. Poslední šanci zápasu měl ještě domácí Havel, ale Šeda mu ji včasným vyběhnutím zhatil.

„Prohráli jsme, takže spokojení být nemůžeme. Ale zvlášť první půle byla velmi dobrá, měli jsme spoustu šancí. Řekl bych, že tak šedesát minut bylo podle našich představ, chyběla jen lepší efektivita,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek. „Z tolika šancí musíme nějaký gól dát,“ litoval slabé produktivity, na níž se jistě podepsala i absence nejlepšího střelce týmu Jeana-Davida Beauguela.

Boleslav čeká další zápas v pátek a půjde už o generálku před startem FORTUNA:LIGY. Boleslav se představí na hřišti jedenáctého celku druhé německé ligy v Drážďanech.

FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 73. Lukáš Mašek. Rozhodčí: Szikszay. Diváci: 350.

Plzeň: Hruška (46. Tvrdoň) - Řezník (83. Žilák), Hejda (73. Kaša), Pernica, Havel (83. Janošek) - Bucha (60. Šulc), Kalvach (83. Kayamba) - Sýkora (60. Ndiaye), Čermák (73. Káčer), Mosquera (78. Kronus) - Chorý (60. Potočný).

Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát (77. Langhamer), Preisler - Matějovský, Smrž - Ladra (70. Pech), Lukáš Mašek (83. Dufek), Ewerton - Fila (46. Mužík).