Ta málem vybrakovala právě letenský chrám. Na Spartu, odkud před deseti lety stoper Lukáš Hejda do plzeňské Viktorie přišel, to umí. V neděli proti ní hrál osmnáctý zápas a jen třikrát odcházel ze hřiště jako poražený. To nebyl výsledkově ani tentokrát, přesto měl po remíze 2:2 takový pocit. „Je těžké tu remízu přijmout, beru to jako porážku,“ říkal 31letý stoper v nahrávce pro média.

Plzeň ještě v 70. minutě vedla 2:0, ale nakonec brala jen bod. „Pocity jsou hrozné. Takhle rozehraný zápas ani nejde ztratit, ale my jsme to dokázali. Tohle se nám nesmí stávat. Těžko hledat slova proč. Nevybavuji si, že by Sparta měla nějakou šanci. Prostě dvakrát nakopli balon do vápna a dali dva góly. Jinak byli bezradní. Tohle beru jako porážku. Dřív bychom asi bod brali, ale tohle je pro mě těžké,“ řekl zklamaný Hejda.

Přitom pro Viktorii šlo všechno podle plánu. „Jo, mohli jsme přidat klidně třetí, čtvrtý nebo pátý gól. Nepamatuji si, že bychom měli někdy na Spartě tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně, všechno klapalo. Ale ten konec jsme nezvládli. Je to velké zklamání,“ krčil rameny plzeňský kapitán.

Oba góly vstřelila Viktoria po standardních situacích. „Je to naše silná zbraň, víme o tom. Když jsme kompaktní vzadu, vždy něco ze standardky dokážeme vytvořit. Ale dnes to šlo i ze hry, Sparta tam měla velká okénka. My jsme toho nedokázali využít, ani když jsme šli tři na gólmana. To je špatné,“ netajil se Lukáš Hejda, který dal druhý gól svého celku: „Věřil jsem, že kluci vepředu hlavu vyhrají, ani nevím, jestli to byl Kašmen (Kaša) nebo Choras (Chorý). A šel jsem tam, že balon propadne, prostě mě to trefilo do boku.“

Pak už ale viděl z obrany další zahozené šance. „Když jsem na to koukal zezadu, nevěřil jsem vlastním očím. Ve mně se to fakt vaří. Tohle nedat za takového stavu, to strašně mrzí. Nevím, co víc k tomu říct,“ zuřil Hejda, který dodal: „Vycházelo to podle plánu. Konec jsme však nezvládli. Ale ukázali jsme, že můžeme hrát i na Spartě takhle dobrý zápas. Musíme se od toho odrazit a šlapat dál.“

Lukáš Hejda povede tým na jihu Čech proti Dynamu, kde to i přes dobré výkony hodně vřelo. Na úvod ligového jara obralo českobudějovické Dynamo o body pražskou Spartu (0:0), remízu přivezlo i od nováčka z Hradce Králové (2:2) a stále drží místo v elitní šestici, která bude v nadstavbě hrát o titul a evropské poháry.

Vše je v naprostém pořádku. Mohlo by se zdát, jenže v týdnu se na jihu Čech děly věci. Hned po zápase s Hradcem oznámil sportovní manažer Tomáš Sivok, že končí kvůli neshodám s majitelem klubu Vladimírem Koubkem. Krátce na to se poroučel i šéf mládežnické akademie Aleš Křeček, křeslo se prý houpe i pod trenérem Davidem Horejšem. Ten má dokončit sezonu a jít…

Bez ohledu na to všechno jsou v plzeňské Viktorii na pozoru. „Budějovice byly vždycky doma nepříjemný soupeř,“ prohlásil Pavel Horváth, jeden z asistentů trenéra Michala Bílka. „Kvůli kartám budou mít v sestavě ještě další dvě změny, ale jsme připravení, že nás tam čeká těžký zápas,“ připomněl Horváth po pátečním tréninku, že Budějovicím budou chybět ještě vykartovaní Hora a Čolič.

Naopak hrát by mohli Martin Sladký a Jonáš Vais, kteří také prošli Viktorií, ale teď už jsou hráči Českých Budějovic. Na druhé straně bude stát Jindřich Staněk, strakonický rodák, který právě z Dynama přišel před dvěma lety do Plzně. A hrát by mohl i Drozdovák Patrik Brandner, který by rád vstřelil gól.

Oba soupeři v úvodu jara remizovali se Spartou, Budějovice s ní hráli doma bez branek, viktoriáni na Letné 2:2. „Byli bychom rádi, kdybychom hráli každý zápas jako na Spartě, kde byl výkon velmi dobrý. Teď je podstatný úkol získat tři body,“ doplnil Pavel Horváth. Zápas se hraje dnes od 18 hodin.