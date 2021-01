Pro fotbalisty Dynama skončila podzimní část první ligy předčasně kvůli odloženému zápasu s Příbrami, která se ocitla v karanténě. „Hráči dostali volno a k tomu individuální program, ale už 4. ledna jsme zahájili přípravu a 16. ledna už se hraje! Takže zimní přestávka tentokrát de facto nebude skoro žádná,“ řekl trenér černobílých David Horejš.

Kouč si v rozhovoru pro Deník vybavil jeden skvělý okamžik podzimní části (výhru na Spartě), při kterém zazářil právě Brandner a celý Drozdov, tedy kromě sparťanů, propukl v jásot: „Musím říct, že to pro nás všechny, pro celý klub, byla obrovská euforie! Když si vybavím ten gól na 4:2, co dal Patrik Brandner, mi znova naskáče husí kůže. To byl neskutečný zážitek a nejen ten čtvrtý gól, ale celý zápas! Výkon, který jsme tam odvedli, byl skvělý. A to, že jsme z Letné tři body odváželi po dlouhých sedmadvaceti letech, byla taková třešnička na dortu. Navíc to byl pro nás zlomový zápas sezony, výhra na Spartě nastartovala naší úspěšnou sérii. Hned o tři dny později jsme vyhráli s Bohemians a další tři dny nato remizovali s Plzní.“

Po zápase na Spartě přišlo útočníkovi Dynama hodně gratulací. „Já se z tebe po…. Ale jinak skvělý výkon,“ komentoval tenkrát Michal Dlouhý. Z jeho slov jasně mluví náklonnost k letenským barvám, ale také respekt k výkonům jeho spoluobčanovi z Drozdova, patří totiž k Brandy fans. Ti jezdili už na Příbram, Duklu a byli i v Českých Budějovicích. V současné situaci však musí svého kamaráda sledovat jen v televizi. Snad se na jaře do ochozů dostanou.

Brzký začátek přípravy po prožití vánočních svátků je sice nezvyklý, ale očekávaný. „Nedá se nic dělat, v lize hrajeme venku s Pardubicemi už 17. ledna,“ uvedl trenér David Horejš. Jeho svěřence včetně Brandnera, kteří do zahájení zimní přípravy tudíž měli volno jen necelé dva týdny, čeká na jaře včetně dohrávky s Příbramí v lize várka jednadvaceti (!) utkání. „Takové jaro ještě nikdy nebylo a nikdo neví, co to udělá. Proto pracujeme na tom, abychom do jarní části sezony šli s kvalitním kádrem,“ podtrhl trenér Dynama. Patrik Brandner ale bude postrádat parťáka z útoku, Mick van Buren se vrací do Slavie.

V rámci nezvykle krátké zimní přípravy, kterou hráči Dynama absolvují v domácích podmínkách, avizuje jihočeský celek jediný přípravný zápas, a to na neděli 10. ledna na Strahově proti Spartě. A pak už to vypukne. Pro Patrika Brandnera budou hned dva úvodní lednové duely pikantní. V nedělí 17. ledna od 14 hodin hraje Dynamo na Bohemce s Pardubicemi, kde zůstává na hostování Michal Hlavatý. Hned ve středu hrají České Budějovice s Příbramí od 16 hodin. Právě ve středočeském celku načal Brandner svojí prvoligovou kariéru. Navíc v něm hraje Jaroslav Tregler, který stejně jako kanonýr z Drozdova nebo Hlavatý oblékali mládežnický dres v Hořovicích.