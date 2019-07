Pro dosažení vytoužených met však může být podstatné, jak se vyvine situace kolem obránce Michaela Ngadeua. O jednoho hvězdného stopera z Afriky už navíc sešívaní přišli. Pokud bude Simona Deliho do zahraničí následovat i kamerunský reprezentant, bude střed defenzivní řady výrazně oslabený.

„Typologie obou je výjimečná. Najít obránce, který má 190 centimetrů, kvalitní rozehrávku, je rychlý a zvyklý na způsob hry, vlastně ani nejde,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

Záleží jen na hráči

Možné posily do obrany však Slavia pečlivě sleduje. V souvislosti s přestupem se spekulovalo o dalším Kamerunci Yayu Bananovi a Ghaňanovi Isaacu Donkorovi. Jenže… „Ta jména jsem v životě neslyšel. Jsou to takové výstřely. Nevím, odkud se vzala,“ usmíval se Trpišovský.

Jaké jsou tedy možnosti při odchodu Ngadeua? „V české lize jsou dva obránci, kteří by splňovali naše požadavky, zbytek je ze zahraničí. A tam je zas problém, že by nějakou dobu zabrala adaptace na nové prostředí, systém a jazyk. Pro stopera je to obzvlášť složité,“ uvedl kouč.

Ngadeu má v současné době dovolenou po Africkém poháru národů, kde vypadl s Kamerunem v osmifinále. A na stole má nabídky od vedení klubu. „Je to teď z 99 procent na něm. Jednání probíhají, což je fakt. Hodně u něj bude hrát roli sportovní výzva. Jsme dva zápasy od Ligy mistrů. Ale zítra může přijít nějaký nový klub, který změní situaci,“ upozornil Trpišovský.

Takový je největší problém výstupních klauzulí. „Jsem rád, že pan Tvrdík v průběhu sezony zapracoval na tom, že Míša je poslední, kdo ji ve smlouvě má,“ podotkl trenér.

I přes nejasnosti ohledně složení obrany mají v Edenu jasno o cílech pro příští sezonu. Po double a úspěšné cestě pohárovou Evropou nemohou být opět jiné než nejvyšší. „Získali jsme trofeje a ty chceme obhájit. Nějací hráči odešli, byla krátká příprava, stížené podmínky, takže se soustředíme na to, abychom dobře odstartovali. Máme pět kol před Ligou mistrů. Tu mám zatím až někde vzadu v hlavě,“ zmínil Trpišovský jasný vrchol letošního léta.

Kouč Slavie i její fotbalisté se shodli, že o titul si to rozdají opět s tradičními soupeři. „Se Spartou a Plzní,“ uvedl obránce Jan Bořil. „A bude to stejně těžké jako každý rok.“

A navíc se bude chtít na Slavii každý vytáhnout. „Soupeři říkají, jak je pro ně svátek s námi hrát, a že mohou jen překvapit. Nesmíme to vnímat. „Vyhrát zápas v české lize vždy vyžaduje velké úsilí, hodně bojovnosti a přípravy. Musíme být ostražití,“ varoval Trpišovský. „Navíc si fanoušci na něco zvykli. Dřív jsme si vítězství 1:0 doma vážili, nyní ho budou brát všichni jako samozřejmost. Tak to ale nejde,“ dodal.

Přetlak v útoku

Na rozdíl od úhlavního rivala Sparty si v Edenu mohou pochvalovat stav kádru. Žádná vážná zranění, více než dvacet vlčáků hladových poprat se o místo v základu. Největší otazníky se vznáší nad zálohou a útokem, kde má kouč k dispozici nadstandardní výběr.

Na pozici „hroťáka“ si dělá zálusk i Stanislav Tecl, který se vrací po dlouhé zdravotní pauze. „Nažhavený jsem asi nejvíc v kariéře. Kluci si nestihli ani pořádně odpočinout, já se hodně těším. Užívám si každý trénink,“ vyprávěl kanonýr.

Jedním z jeho nových konkurentů o místo v sestavě je Júsuf. Nevraživost však nečekejte. Tecl příchod bahrajnské posily vítá. „Je to jiný hráč, než jsem třeba já nebo Milan Škoda. Těžko se mu bere balon, je s ním silný, což nám možná trochu chybělo. Může jít o další důležitý dílek do skládačky.“

I přes tvrdou konkurenci Tecl věří ve své výrazné zapojení do hry. Zvlášť kvůli nabitému programu. „Není fyzicky možné odehrát třicet zápasů v jedenácti lidech. Všichni víme, že nějaká šance přijde,“ podotkl.

První duel sehrají slávisté v pondělí na hřišti Zlína.