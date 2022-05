Dohodnuto. Kanonýr Haaland se bude stěhovat do Manchesteru City

Zprávy o Hložkově odchodu ještě více přiživil sportovní server CalcioNapoli24, který citoval Hložkova otce Zbyňka. "Víme o zájmu Neapole a dalších evropských klubů. Adam je mentálně velmi silný, vše řeší s velkým klidem, ale pochopitelně cítí zájem velkých týmů," citoval Zbyňka Hložka italský server.

Náhrada za Insigneho

Proti Slovácku se stal Hložek vůbec nejmladším hráčem v historii české ligy, který dosáhl mety sta zápasů. Povedlo se mu to ve věku 19 let, osmi měsíců a 23 dnů. Ve Spartě patří navíc dlouhodobě k nejlepším hráčům týmu, který střílí i připravuje góly."Zhruba od jeho 12 let mi všichni říkali, že je to velký talent a brzy bude hrát na nejvyšší úrovni. Adam může hrát na pozici desítky, na hrotu i na křídle. Jeho velkým vzorem je Cristiano Ronaldo," řekl italskému serveru CalcioNapoli24 Zbyněk Hložek.

Aktuálně třetí celek italské ligy řeší odchod svého klíčového hráče a kapitána Lorenza Insigneho, který po sezoně přestupuje do Toronta, a právě Hložek by na levém křídle mohl po klubové legendě převzít žezlo. Neapol to bude mít ale při případných vyjednáváních velmi těžké, na Hložka se totiž už dříve vyptávali i zástupci Bayernu Mnichov či Borussie Dortmund.

Kde nakonec zakotví aktuálně největší talent českého fotbalu?