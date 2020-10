Událostí minulého fotbalového týdne byl start dalšího mladého hráče z našeho regionu v dresu pražské Sparty. Martin Vitík si na závěrečných pár minut připsal premiéru v rudém áčku.

Fotbalisté Sparty Praha. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Paradoxně to nebylo v lize ani v Mol Cupu, ale hned v Evropské lize v duelu Sparty proti Olympique Lille (1:4). I když bylo o osudu zápasu rozhodnuto, už jen start sedmnáctiletého Vitíka je velkou událostí. „Je jen škoda, že se nehrálo před diváky, to by pro něho bylo ještě víc slavnostní a povzbuzující,“ řekl fanoušek Sparty a hráč Komárova Jan Bežó.