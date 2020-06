Jistě, svěřenci trenéra Jozefa Webera měli po restartu přetěžký los, narazili na Slavii i Plzeň, ale minimálně v duelu se Zlínem se očekávaly tři body. Jenže je z nich jenom jeden a Mladá Boleslav nyní rozhodně nepřipomíná hladovou šelmu, která téměř tři měsíce nejedla. Momentálně je to spíš neškodné kotě, které sice občas vystrčí drápky, ale bezúčelně. Kde hledat příčiny boleslavského jarního tápání? Deník přináší tři možné hlavní důvody. A jeden navíc.

ODEŠLY GÓLY

Boleslavi v zimě odešli góloví hráči. Ze 44 vstřelených branek se o celých 24 postaralo trio Komličenko – Mešanovič – Bucha. Prvně jmenovaný je s deseti góly stále ještě na děleném prvním místě ve střelecké tabulce. Právě na ruském carovi Komličenkovi v poslední době stála celá boleslavská ofenziva. Ten ale odešel v zimě za tučné odstupné do Dynama Moskva.

Ze získaného balíku ale Boleslav v podstatě žádnou adekvátní střeleckou náhradu nepřivedla. Kouč Weber se netajil zájmem o třiadvacetiletého útočníka Tomáše Zajíce, jeho přesun do Boleslavi se zdál být hotovou věcí, ale útočník Slovácka nakonec podepsal v Baníku Ostrava. Autor osmi branek Mešanovič hostuje v Turecku a šestigólový Pavel Bucha, který se během svého hostování v Boleslavi rozehrál do skvělé formy, zůstal po zimní přípravě v domovské Plzni.

Když pomineme záložníka Lukáše Budínského, který už se prosadil stejně jako Komličenko desetkrát, tak ostatní střelci spí. Klíma dal tři góly, Ladra dva, Tomáš Wágner se dokonce netrefil ještě ani jednou.

FAKTOR MATĚJOVSKÝ

Když si na maltském soustředění kapitán Matějovský přetrhl achilovku, všichni v Bolce větřili průšvih. Že bude až tak obrovský si ale nechtěl připustit nikdo. Na jaře se však jasně ukazuje, že Boleslav je bez osmatřicetiletého veterána poloviční.



„Matějovský je na hřišti neuvěřitelně cítit. Sám dokáže totálně změnit obraz celé hry. A to třeba jenom tím, že tam prostě je,“ říká fanoušek Boleslavi David Boško. S podobným názorem zdaleka není jediný. Matějovský je svou herní genialitou jednoduše nenahraditelný. Lukáš Budínský, hrající na jeho postu, dělá co může. Jak je zmíněno výše, sám už dal deset branek a několik dalších jich připravil, ale „Matěják“ na hřišti zkrátka chybí.

NEZKUŠENÉ MLÁDÍ

Boleslavi budiž přičteno ke cti, že zlaťáky za Komličenka obratem nerozfofrovala zběsilým nakupováním. Kouč Weber se naopak drží své oblíbené filosofie, kterou je práce s mladými hráči. A tak Boleslav pracuje se zajímavými jmény – z Dukly přivedla mládežnického reprezentanta Douděru, s áčkem jsou odchovanci Vejr, Stránský nebo Rudzan, první dvě šance dostal talentovaný slávistický dorostenec Krobot, na hostování z Plzně přišel kreativní záložník Janošek. Hrají další mladíci – Rakušan Auer, Brazilec Túlio nebo jihokorejský dorostenec An Jiu-Ju.

Proto se může zdát, že Mladé Boleslavi chybí na hřišti zkušenosti. Zkušenosti s ligou, zkušenosti s klíčovými momenty. Průměrný věk úvodní jedenáctky Boleslavi v zápase se Zlínem byl 23,3 let. Obranná čtveřice měla dokonce průměr 22,5. A to jí ho ještě kazil šestadvacetiletý Křapka. Oběma stoperům je shodně 21 let. Na tom by mohla Boleslav do budoucna hodně stavět. Aktuálnímu propadu tabulkou navzdory.

SKUPINA O POHÁRY

Spíše ze soudku konspiračních teorií je myšlenka, že Boleslav úmyslně nechce hrát v nadstavbové skupině o titul. A tak i my zde tuto teorii uvádíme s nadsázkou, než jako vážně míněné vysvětlení chabých jarních výsledků FK. Ale kdo si vzpomene na loňský ročník a cestu Boleslavi z prostřední nadstavbové skupiny až do pohárové Evropy…

Mladou Boleslav už v sobotu čeká další těžké utkání na půdě Liberce (18.00). A výhra by náladu celku z města automobilů výrazně oživila. „Jeden gól z domácího utkání je prostě málo, pokud chceme patřit mezi nejlepší. Musíme teď nějaké body přidat na venkovních hřištích,“ řekl jediný střelec Mladé Boleslavi v zápase se Zlínem Lukáš Budínský.

Mladá Boleslav po restartu FORTUNA:LIGY

Výsledky:

Mladá Boleslav – Slavia 0:1

Plzeň – Mladá Boleslav 7:1

Mladá Boleslav – Zlín 1:1

Skóre: 2:9

Střelci: 1 – Lukáš Budínský, 1 – Jiří Klíma