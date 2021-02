V jedné z hlavních rolí duelu, který rozhodla vlastní branka Středočechů, byl domácí středopolař Michal Hlavatý.

Blonďák v záloze Východočechů měl možnost zahrávat po nešťastném zákroku exkrálodvorského Karla Soldáta penaltu. Michal Hlavatý v minulém ročníku druhé ligy pokutové kopy proměňoval, klidně i dvakrát během jednoho zápasu. Trefil se i na podzim proti Liberci. Až nyní proti Příbrami nedal, jeho střelu zastavila tyč.

„Ani nevím, kdy jsem naposledy penaltu nedal. Předtím jsem jich tolik nekopal, hlavně až minulou sezonu. Nejdřív jsem uvažoval o tom, že to kopnu doprostřed, nakonec jsem to změnil. Špatná varianta,“ řekl Hlavatý po utkání, ve kterém trefil tyč dokonce dvakrát. Podruhé to bylo po skákavé střele z velkého vápna. Prostě smůla. Pak přišla ještě žlutá karta. Tři body ale nakonec jeho Pardubice urvaly.

Půjde Hlavatý na penaltu příště? „Asi bych si na ni věřil, ale možná by měli dostat přednost jiní. Hlavně pokud penalta bude, aby ji někdo proměnil. To je důležité,“ dodal záložník FK Pardubice. V dalším utkání Fortuna:ligy zajíždí s Pardubicemi do Teplic, zápas má výkop v neděli od 14 hodin.