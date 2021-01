Větší důvod k úsměvu měl po utkání Krob. Nejenže jeho tým vyhrál vysoko 5:0, ale sám se zapsal do střelecké listiny. Stalo se tak v 56. minutě, po Považancově centru se sice neprosadil před Grigarem Pilař, míč však z úhlu poslal do sítě nekrytý Krob na 0:4. „Gól mi ale nechutnal. Jedině dobře, že to bylo už na 4:0 a o ničem to nerozhodovalo. Teplice mám furt rád, s kluky jsem pořád v kontaktu. Prožil jsem tu nejhezčí období mojí fotbalové kariéry, v bráně je můj dobrý kamarád Tomáš Grigar, který měl dneska třístý ligový start a já mu k němu gratuluji. On ten můj gól asi ani neviděl, někde se tam srazili. Já přeji Teplicím, aby se z toho spodku co nejrychleji dostaly a držely se aspoň někde v prostředku,“ pronesl pro jablonecký web Jan Krob.

„Hřiště rozhodně nebylo úplně ideální, ale nám se na tom poměrně dařilo. My jsme si to hřiště užili, protože teď jsme byli čtrnáct dní na umělce a přírodní tráva je něco jiného. Asi jsme byli rádi i za to, že jsme byli po delší době na normálním pažitu,“ řekl Krob. Nasázet soupeři pět gólů není jen tak, utkání se ale pro jeho Jablonec vyvíjelo dobře. „Oni tam měli ze začátku dva takové nepříjemné centry a možná kdyby dali gól, tak by byli uvolněnější. Pak jsme ale převzali otěže zápasu, pomohl nám dva vstřelené góly. Když se prohrává, nohy pak víc těžknou, a ten, kdo vede, je na koni. Sedlo nám to se vším všudy, prakticky všechno, co jsme udělali směrem dopředu, se nám povedlo,“ zářil spokojeností levý bek Severočechů.

Trenér Jablonce Petr Rada na pozápasové tiskové konferenci řekl, že týmu možná pomohla i nezvykle krátká zimní příprava. „Přípravy jsme měli v době Covidu už asi tři. Už nás to nebavilo být předtím jen doma, tréninky mít doma, běhat v lese. Teď nevím, na co bychom měli čekat, máme před sebou dvacet zápasů. Je dobře, že jsme do toho šli takhle brzy, když je to bez fanoušků. Kdyby byli fanoušci, tak by bylo asi lepší počkat na lepší počasí. Ale když nemůžou do ochozů, tak ať se hraje. Pro nás je rozhodně lepší hrát než mít dva měsíce přípravu a běhat. Možná nás to pak všechny týmy někdy dožene, že nebudeme mít tolik naběháno, ale proto zůstávají široké kádry, aby se to prostřídalo,“ uvedl obránce Jablonce.

Svěřenci trenéra Rady jsou stále druzí. „Já si myslím, že o titulu je rozhodnuto, Slavia je prakticky někde jinde. Ostatní týmy hrajeme o druhé místo. O titulu se nedá bavit, vím, že by to bylo krásné, ale celý národ ví, že Slavia sotva někde ztratí dvakrát nebo třikrát a my to víme. Jestli jsou si toho vědomi na Spartě a v Plzni, to nevím, ale my si to uvědomujeme. Pořád koukáme radši pod sebe a chceme se udržet nahoře. Budeme se snažit obhájit poháry a natahovat ty naše série co nejdál,“ dodal Jan Krob.