Kde jste udělal první fotbalové krůčky?

S fotbalem jsem začínal v FK Králův Dvůr.

Jak na své první tréninky a zápasy vzpomínáte?

Fotbal mě bavil hned od začátku, na tréninky jsem se vždy těšil. Nejvíce si pamatuji na první zápas, kdy jsem se bál vystoupit z auta a zapracovala předzápasová tréma. Trenér mě naštěstí přemluvil a já na svůj první zápas nastoupil.

Kdo vás k fotbalu přivedl a kdy to bylo?

K fotbalu mě přivedli rodiče a bylo to v mých pěti letech.

Jaký post se vám v mládí zamlouval?

Odmala jsem hrál útočníka a dával hodně gólů. Poté na Spartě se zranil jeden z obránců, za kterého jsem nastoupil. Od té doby mi pozice zůstala.

Velkou část mládežnického věku jste strávil ve Spartě a Příbrami. Jak vzpomínáte na toto období?

Ve Spartě jsem byl dlouho spokojený, ale pak už byla konkurence opravdu velká a přestával jsem hrát zápasy. Proto jsem přestoupil do FK Hořovicko, kde jsem zase pravidelně nastupoval. Potom jsem odešel do 1. FK Příbram, což byl největší zlom v mé dosavadní kariéře. Post kapitána se mě držel každý zápas a fotbalově jsem zde opravdu vyrostl. Na to vzpomínám moc rád.

Vzpomenete si na nějaký zápas v žácích za Hořovicko?

Pamatuji si na hodně zápasů, ale nejvíce si vybavuji derby s Berounem. Vyhráli jsme 4:1 a já vstřelil tři góly.

Kdybyste měl vybrat trenéra, který vám dal nejvíce, nebo vás toho ve fotbale nejvíce naučil, kdo by to byl?

Každý trenér mě naučil něco nového a těmito radami se snažím řídit ve svém fotbalovém životě. Nejvíce však vděčím Antonínu Barákovi, který si mě přivedl do Příbrami.

Nyní jste stále hráčem Příbrami. Jak si tam užíváte boje o záchranu?

Tuto situaci si neužíváme s týmem vůbec. Snažíme se dělat vše pro to, abychom ligu v Příbrami udrželi.

Co jste dělal v době nuceného volna, když jste se zrovna nepřipravoval individuálně?

Většinu času jsem trávil doma a hrál hry na PlayStationu. Když to šlo, šel jsem chytat ryby, což je moje oblíbená činnost.

V současné době jste zahájili tréninky. Jak probíhají?

Trénujeme po malých skupinkách, kde se snažíme dodržovat bezpečnostní opatření, jak nejlépe můžeme. Kombinace a přihrávky děláme na větším prostoru.

Věříte, že se letošní sezona vůbec dohraje? Máte nějaké zprávy od vedení?

Věřím a zatím to vypadá, že se liga dohraje. Od vedení máme zprávy stejné a to, že vše se ale odvíjí dle rozhodnutí Vlády ČR.

Jaké jsou vaše nejbližší fotbalové plány a cíle?

Nejbližší a největší plán je udržet ligu v Příbrami. Pak se uvidí (úsměv).

JAROSLAV TREGLER

Narozen: 1.12.1995

Bydliště: Hudlice

Klub: 1. FK Příbram

Post: obránce / defenzivní záložník

Číslo dresu: 20

Výška: 181 cm

Váha: 82 kg

Zápasy v sezoně: 22

Předchozí působiště: FK Králův Dvůr, AC Sparta Praha, FK Hořovicko

Reprezentace: ČR U19 – 7 zápasů, ČR U21 – 1 zápas

Zajímavost: sestra Lucie závodně tančí, bratr Tomáš je reprezentantem ve stolním tenise

Ocenění: dvakrát vyhrál anketu Berounského deníku Fotbalista okresu