Před rokem a půl zakončil profesionální kariéru a poté přestoupil do Červených Janovic na Kutnohorsku. Nyní se zdá, že by se kariéra kdysi obrovského talentu Sparty Václava Kadlec mohla ještě rozjet. V úterý podle informací Deníku Sport začal trénovat s Mladou Boleslaví.

Fotbalové utkání HET ligy mezi celky AC Sparta Praha a SK Slavia Praha 17. března v Praze. Smutný Václav Kadlec. | Foto: Deník / Adámek Ladislav

Kadlec toho v kariéře víc promarodil než odehrál. Ale když byl zdráv, velmi často byl velkou hrozbou pro soupeřovy obrany. Jinak by se nepropracoval k přestupům do německého Frankfurtu či norského Mydjyllandu. Když se pak vrátil do Sparty, stal se jeho přestup největší obchodní transakcí českého fotbalu. Před pěti lety to bylo 73 milionů!