„Především musím poděkovat boleslavskému klubu a trenérovi, že mně dali volno a umožnili odcestovat za rodinou a dětmi,“ řekl Pudil pro klubový web Mladé Boleslavi.

Bývalý hráč belgického Genku či anglického Watfordu trénoval i v Anglii, a jak sám prozradil, každodenní individuální drily už mu tak trochu lezly krkem: „Po ránu jsem běhal a potom šlapal na spiningovém kole, které jsem si v Anglii koupil. Snažíme se trénovat individuálně doma, to však nedá hráčům tolik, jako trénování a hraní na hřišti. Na návrat jsem se těšil hodně, možná více než ostatní kluci, protože během karantény jsem trénoval jen doma na zahradě. Scházel mně ten rituál, kdy se po ránu vydám autem do Boleslavi, dopřeji si kávu a těším se na spoluhráče. Proto jsem rád, že už jsem mezi kluky a užívám si srandičky, o které není mezi fotbalisty nouze.“

Dvojnásobný mistr České republiky a majitel čtyřiatřiceti reprezentačních startů zároveň informoval, že s týmem již maká na jediném cíli – aby restart ligy proběhl pro Mladou Boleslav tím nejlepším možným způsobem.

„Musíme dostat do sebe formu pro zbytek ligy. Máme na to ještě tři týdny a doufám, že to zvládneme a do pokračování mistrovské sezóny vkročíme tak, jak jsme skončili před pauzou v Ostravě,“ připomněl Pudil březnovou výhru 3:2. A dodal, že absence přípravných utkání by nemusela být až tak velkou překážkou: „Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom jeden nebo dva přípravné zápasy odehráli, když ale nebudou a rozdáme si to jenom na tréninku mezi sebou jedenáct proti jedenácti, bude nám to stačit. Liga bez diváků bude trošku jiná, ale lidi se na závěr fotbalové ligy alespoň podívají v televizi a věřím, že se vše dohraje regulérně.“

Pudil, stejně jako ostatní profesionálové, kteří nastupují v elitních českých soutěžích, teď napjatě sleduje finální verdikt, kdy se znovu začne hrát.