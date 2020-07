Situace ve fotbalovém klubu z Karviné, který musel do dvoutýdenní karantény kvůli třem hráčům a celkově čtyřem lidem nakaženým koronavirem, výrazně komplikuje plány na dohrání prvoligové sezony. Z možnosti ukončení nejvyšší soutěže bez sestupu je nadšený prezident poslední Příbrami Jaroslav Starka. Ředitel předposlední Opavy Jaroslav Rovňan zatím nechce spekulovat a raději počká na oficiální rozhodnutí ligového grémia.

Prezident 1. FK Příbram Jaroslav Starka | Foto: archiv klubu 1. FK Příbram

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) v květnu schválil upravená pravidla pro určení pořadí v případě mimořádných okolností. Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, ve které jsou na posledních třech pozicích Karviná, Opava a Příbram, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by postoupil jen vítěz a zrušila by se baráž. Příští ročník nejvyšší soutěže by tak hrálo 17 místo obvyklých 16 týmů.