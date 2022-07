Charitativní projekt Saves Help, který funguje už čtyři roky, je postavený na jednoduché myšlence. Hokejoví brankáři si plní svoji práci a za každý úspěšný zákrok pak pošlou na společné konto deset korun. Posléze si společně zvolí charitativní projekt, který z vybrané částky podpoří. Do projektu už se zapojilo přes padesát gólmanů a teď přibudou další. Tentokrát ale ne ti na bruslích, ale ti v kopačkách.

„Myšlenka se zrodila v tu chvíli, kdy jsme přijali Petra Čecha do Saves Help jako hokejového brankáře. Museli jsme popřemýšlet, jak by to vypadalo se zákroky, protože ve fotbale jich je přece jen méně. S touhle otázkou jsem volal Petrovi a okamžitě říkal, že je pro, že je to dobrý nápad. Cenu za zákroky jsme vyřešili a teď tady sedíme a je to skutečností,“ vysvětloval s úsměvem otec projektu Šimon Hrubec.

Ten mohl už při oficiálním představení fotbalového Saves Help oznámit první gólmany, kteří budou za svoje zákroky posílat peníze. Jsou mezi nimi Aleš Mandous ze Slavie, Dominik Holec ze Sparty, Filip Nguyen ze Slovácka nebo Jan Laštůvka z Baníku Ostrava.

„Během sezony mi jen chodily SMS, že máme dalšího brankáře. Nakonec jsme skoro kompletní a ještě jsme to ani nezveřejnili. Jsem rád, že na to gólmani slyšeli, teď už jde jen o to formálně to zahájit,“ uvedl Hrubec.

Oproti svým hokejovým kolegům budou fotbalisté přispívat za každý zákrok částkou 80 korun. Sto procent všech peněz pak bude použito na pomoc potřebným a všichni brankáři budou moci rozhodovat o tom, na jaký konkrétní případ finance poputují.

„Nepřemýšlel jsem na tím téměř vůbec. Podobné projekty jsou mi blízké, líbí se mi to. Jsem rád, že můžu být součástí něčeho takového, co pomáhá lidem,“ hlásil jeden z prvních zapojených brankářů Dominik Holec.

„K hokeji mám blízko, mám hodně kamarádů, kteří ho hrají. Kdybyste mě postavili do brány, tak bych platil asi málo, protože bych nic nechytil. Na bruslích mi to moc nejde. Možná mi s tím Šimon někdy v budoucnu pomůže,“ vyprávěl brankář Sparty se smíchem.

Fotbalová sekce Saves Help už ale první pomoc poskytla. 88 tisíc věnovala malému Rostíkovy z Opavy, který trpí cévní malformací mozku, svalovou hypotonií a epilepsií. Fotbalisté tak přispěli k celkové částce jednoho a půl milionu, kterou už projekt na charitativní účely vyprodukoval. A do budoucna si Saves Help neklade malé cíle.

„Hokejová sekce je naše první dítě, teď přivádíme na svět druhé. Čeká nás spousta výzev a práce, aby se i druhé dítě vyvíjelo správným směrem. Víme, že fotbal je globálnější sport, takže tam vidíme naše plány celosvětově,“ vyhlásil za Saves Help Michal Raszka.

