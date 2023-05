Předposlední kolo základní části FORTUNA:LIGY zakončí jeho šlágr mezi Spartou a Plzní.

Lukáš Hejda slaví gól do zlínské sítě. | Foto: FCVP

Už v úterý ale šli do akce hráči z berounského regionu. Teplice remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Skóre v tomto utkání otevřel Matěj Hybš, který proměnil třetí penaltu ve čtyřech posledních utkáních. O výhru přišli Skláři minutu před koncem zásluhou Šimka.

Lépe se vedlo Michalovi Hlavatému, který svým dobrým výkonem přispěl k výhře zachraňujících se Pardubic nad Slováckem 3:1. Záložník Pardubic vydržel na hřišti 71 minut.

Dnes se od půl šesté chystá do akce Martin Hála, který obléká dres pražské Bohemky. Klokani hrají na hřišti posledního Zlína.

Ten prohrál o víkendu v plzeňské Doosan Areně 0:4. Jeden gól do jeho sítě vstřelil kapitán Plzně Lukáš Hejda, když si naskočil na Sýkorův centr a hlavičkou rozvlnil síť. Jeho spoluhráči přidali ještě tři góly a už se chystají na šlágr kola, ve kterém nastoupí od půl osmé na sparťanské Letné.

Když spolu hráli oba celky na podzim v plzeňské Doosan Areně byl to osudový zápas především pro pražskou Spartu, která tam gólem Pavelky z 82. minuty vyhrála. Od té doby nepoznala hořkost porážky a na chvilku se dostala dokonce do čela tabulky. Zato viktoriáni se trápí. „Tam jsme mohli Spartě ještě víc odskočit, ale nepovedlo se to, a navíc se nám přestalo dařit,“ přiznal před časem plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Plzeň zvítězila po čtyřech zápasech, v nichž třikrát padla a nabudila se tak na středeční utkání se Spartou. Za tu bude připraven do akce mladý stoper Martin Vitík a určitě bude chtít získat s dalšími sparťany získat tři body a dotáhnout se zpět na Slavii, která v úterý zdolala Baník.

Kde se budou fanoušci sledující večerní fotbal, v Lochovicích nebo Berouně?