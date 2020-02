Sparta Praha se na podzim trápila, v zimě také. Diváci však na Letnou přišli a viděli výhru Slovanu Liberec 2:0. Na levém beku vítězného týmu se proháněl bývalý sparťan Matěj Hybš, který musel mít po výhře velkou radost.

Hybš plnil dobře pokyny trenéra

Vůbec pozice levého beka není fotbalistům z našeho regionu ve Spartě souzená. Jan Krob patřil k nadějím, ale Sparta se ho zbavila, nyní válí za Jablonec. Dalším, kterým na Letné opovrhli, je z nedávné doby Václav Dudl, který odešel na hostování do Viktorie Žižkov. A třetím do party je právě Matěj Hybš, kterému se před více než dvanácti tisícovkami diváků dařilo. „My jsme věděli, že když budeme dobře bránit a komplikovat Spartě akce, bude jejich nervozita narůstat,“ prozradil taktiku trenér Liberce Pavel Hoftych. Ke splnění pokynů přispěl i Nižborák Hybš. Dvěma góly srazil Spartu na kolena a Matěj Hybš s velkým úsměvem sděloval na svém profilu: „Tři body!“

Brandnera těší podpora fanoušků

Sedmašedesát minut strávil na Střeleckém ostrově Patrik Brandner, který společně s dalšími Dynamovci prožil snový vstup do jara. Zvláště když soupeřem Jihočechů byla silná Mladá Boleslav, která si odvezla direkt v podobě prohry 3:0.

U dvou prvních branek domácích byl i Drozdovák. V 15. minutě od rohového praporku nahrával Brandner, Javorek na vápně promáchl a za ním stojící Čavoš se s pomocí teče radoval z prvního gólu. Za tři minuty po dalším rohu Brandner přiťukl Havelkovi, ten si balon navedl kousek za šestnáctku a jeho střela prolétla těsně pod břevnem do sítě gólmana Šedy. V Českých Budějovicích se hodně slavilo, hraje se tam o poháry! „Vážím si podpory od všech, kteří mi fandí a podporujou mě, bez toho by to prostě nešlo. Dodává to motivaci na sobě makat,“ odpovídá na blahopřání příznivců Patrik Brandner.