Osmadvacetiletý útočník si i tentokráte neodpustil provokaci a nejdříve jí počastoval plzeňský kotel, poté svého bývalého spoluhráče Jeana-Davida Beauguela s Tomášem Chorým. Po utkání se sice rodák z Kraslic vydal za svými bývalými kolegy, řada z nich mu ale ruku nepodala. Včetně trenéra Bílka.

