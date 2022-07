Výraznou změnou, kterou postřehnou i lidé, kteří český fotbal detailně nesledují, je změna klubového loga Slavie. Pražané vyměnili stávající znak za jednoduchou červenou hvězdu s hrotem mířícím dolů. „Je to věc, na kterou jsme se připravovali pět let. Byl to dlouhodobý projekt, není to jen proto, že slavíme 130 let. Dvakrát jsme nebyli přesvědčení, že je to to pravé. Až teď,“ prozradil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

„Jedna rovina je modernost, snaha vstoupit do třetího tisíciletí. Hlavním důvodem je ale návrat ke kořenům. Odpíchli jsme se od stanov zakládací listiny,“ vysvětlil a z originálu zakládací listiny klubu přečetl tehdejší popis loga.

Slavia sáhla ke změně znaku po dlouhých 26 letech. Při této příležitosti se vedení klubu rozhodlo i pro celkovou změnu vizuální identity. Mění se font, který klub používá na nejrůznějších předmětech, i další grafické prvky.

„Jsem spokojený. Hvězda je symbolem Slavie, je to základní stavební kámen Slavie. Vizuálně je to povedená práce,“ chválil trenér A týmu Jindřich Trpišovský.

S novým vizuálem vstoupí vršovický klub do předkola Evropské konferenční ligy, do ligového ročníku i do dalších oslav 130. výročí založení klubu. Významné jubileum oslaví sešívaní konkrétně na začátku listopadu.

„Akcí k oslavám bude mnoho, vrcholit budou v listopadu. Dlouho jsme přemýšleli, jak má vypadat vrchol. Do obecního domu před pěti lety se nevešli všichni fanoušci. Logickou volbou je proto náš stadion,“ popsal rozhodování Tvrdík. Ten měl v jedné věci jasno. Oslava výročí se musí spojit se zajímavým zápasem.

„Zvažovali jsme renomované soupeře, ale komplikovalo to mistrovství světa. Nakonec jsme se rozhodli pro zápas Slavia versus Slavia. Na jedné straně Slavia Jindřicha Trpišovského a na druhé tým legionářů Slavie. Věříme, že je povede trenér reprezentace Šilhavý,“ prozradil předseda představenstva.

Na jednom trávníku by se tak proti sobě měli postavit aktuální hvězdy sešívaných a bývalí hráči, kteří dres Slavie dříve oblékali. Jmenovitě například Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Milan Škoda, Alex Král, David Zima, Ondřej Kudela nebo Marek Suchý.

„Účast přislíbili všichni oslovení, kteří nehrají mistrovství světa. Nejsme si jistí, co Nicolae Stanciu. Jinak tu ale budou všichni hráči, které fanoušci milují,“ těší Tvrdíka.

„Chci poděkovat všem, které jsem oslovil. Všichni nadšeně souhlasili. Všechny slavisty proto srdečně zvu. Předpokládaný termín je 22. listopadu. Doufám, že si to všichni užijeme,“ přeje si.

Právě s osobou klubového šéfa se ale pojí možná největší dárek pro všechny fanoušky Slavie. Tvrdík, který se ještě nedávno potýkal s rakovinou, je zpátky v sedle a chystá se dál úspěšně vést sešívané.

„Onkologickým pacientem budu mnoho let, možná do konce života. Potýkám se s následky léčby, mám za sebou operaci a ozáření. V tuhle chvíli už mi ale zdravotní stav dovoluje, abych se vrátil. Nechci sedět mezi čtyřmi stěnami a přemýšlet, co mě čeká. Strašně se těším do práce a věřím, že budu zdráv. Jsem rád, že se vracím do Slavie mezi fanoušky, kolegy a přátele,“ hlásí předseda představenstva a pro výroční sezonu vyhlašuje jasný cíl.

„Chceme udělat všechno pro to, aby se titul do Edenu vrátil,“ zakončuje Tvrdík, který i přes druhé místo za Plzní vyhodnotil uplynulou sezonu jako úspěšnou.

