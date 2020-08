Vyhráli jste jasně, ale první půle asi nebyla úplně dle vašich představ?

Většinu času jsme byli na míči a na polovině soupeře, finální fáze ale chyběla a zakončení nebylo skoro žádné. Oni byli zalezlí na své půlce, my se tam finální přihrávkou nemohli dostat a Tábor měl dvě docela nebezpečné brejkové situace.

Vy jste hrál na hrotu, to ale není zcela váš post, ne?

Občas tam hrávám a nevadí mi to. Vypadl nám David Ledecký, tak tam trenér poslal mě. Ale jak říkám, my měli problém se přes jejich zhuštěnou obranu do šancí dostat. Byly tam dva dobré centry, zprava od Čoliče, zleva od Mršiče, tam jsem asi měl být.

Po prvním poločase už jste se ale prosadili a nakonec přesvědčivě vyhráli.

Je to sice jen příprava, ale chtěli jsme zápas vyhrát a jsme rádi, že jsme to zvládli.

Co horko? Jak se hraje za takového vedra?

V přípravě už jsme takové počasí taky měli, takže už jsme na to zvyklí. Navíc v tom prvním poločase slunce až tolik ještě nepálilo. Horka by měla být taky na soustředění v Rakousku, ale tam máme mít spíše herní a taktickou přípravu, tak náročné už to tudíž snad nebude.

Dostávali jste v přípravě dost zabrat?

Nohy jsou těžké, ale až tak hrozné to není. Atypické to bylo spíše v tom, že se kvůli tomu viru zprvu nehrálo ani netrénovalo, pak bylo volno a teď jsme v plné přípravě, ačkoli normálně by už v lize bylo druhé třetí kolo. Myslím si ale, že to bude v pohodě.

K týmu už se připojil i Jarda Drobný, jste rádi, že taková osobnost bude i v nové sezoně v kabině s vámi?

Samozřejmě, Jarda je svůj a všem nám jeho přítomnost hodně pomáhá.

Na soustředění vás čekají silní soupeři..

To ano, jak Craiova, tak Salcburk jsou hodně silná mužstva zvučných jmen a uvidíme, jak to zvládneme a jak ty zápasy budou vypadat. (místo Craiovy hraje Dynamo ve středu se St. Pölten, pozn. red.).

Po návratu ze soustředění vás už týden nato čeká liga a hned na úvod Slavia, venku Baník a doma Liberec. To je hodně těžký los..

To je, my bychom chtěli ale navázat na to, kde jsme minulou sezonu končili. To znamená chtít hrát v horní polovině tabulky. Ale odešlo dost kluků a nějací noví přišli, tak uvidíme, jak si to sedne a jak to bude vypadat.