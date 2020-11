Jihočeši se nedočkali výhry v předchozích šesti zápasech. To ale hodili na Letné za hlavu a velkého favorita v mnoha ohledech předčili. „Na Spartě to bylo hlavně odbojované. Předešlé zápasy jsme nehráli vůbec špatně, naše výkony byly dobré, ale chyběly nám body. Na Spartě jsme to odbojovali a podle mne to byly nakonec zasloužené tři body,“ řekl po zápase jeden z hrdinů, který vstřelil druhý a čtvrtý gól Dynama v zápase.

Při první brance mu pomohlo především to, že dohrál až u brankové čáry útočnou snahu Pavla Šulce, který se na malém vápně statečně pral s přesilou protihráčů. „Šulcík tam vyhrál jednu nebo dvě hlavičky, balon se dostal ke mně a já to tam nějak dotlačil. V první chvíli jsem si vůbec nemyslel, že by to byl ofsajd, ale pak jsem si samozřejmě říkal, jestli jsem tam v ofsajdu byl a nebo nebyl,“ popisoval Brandner gólovou situaci, kterou několik desítek vteřin kontroloval videorozhodčí.

Velkou vůli a energii pak předvedl Patrik Brandner v samém závěru zápasu, kdy ve čtvrté minutě nastavení vnikl do otevřené obrany soupeře a dlouhý sprint po pasu Micka Van Burena přetavil v krásný gól na 4:2, po kterém následoval již pouze závěrečný hvizd rozhodčího. „Především přihrávka od Micka byla skvělá. On chtěl sice střílet, ale míč doputoval přímo ke mně. Původně jsem chtěl gólmana obstřelit, ale on mi tam šel, a tak jsem udělal kličku. Míč jsem měl sice pod nohou, obránci mi tam projeli a pak už to bylo úplně jednoduché a míč jsem poslal do brány,“ popisoval Brandner slastné okamžiky.

Dynamo se v sedmém zápase sezony dočkalo první výhry. Dvougólový střelec věří tomu, že tři body z Letné mohou tým nastartovat k dobrým výsledkům. „Tato výhra nám může hodně pomoci. My ale musíme hlavně ve středu porazit v dohrávce Bohemku a pak budou mít tyto body opravdovou cenu,“ dodal na závěr. Ligová dohrávka Dynama doma s Bohemians začíná ve středu v 17 hodin a příznivci Patrika Brandnera, Českých Budějovic, ale samozřejmě i klokanů, ji mohou sledovat na ČT Sport.