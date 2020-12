Nováčka první ligy porazili 3:1 a dva góly opět zaznamenal nejlepší střelec týmu Brandner. Stačilo mu na to pouhých sedmnáct minut. „Nepociťuji na sobě žádnou změnu. Jsem rád, že mi to tam padá, daří se nám v zápasech a děláme body,“ uvedl českobudějovický forvard.

Rozšířit gólovou sbírku a tím i bodovou pro Dynamo se bude snažit Brandner v sobotu od 14 hodin, kdy Jihočeši hostí Karvinou. V Drozdově mu budou u televize fandit i Brandy fans.

V týdnu mezi zápasy se mohl prvoligový útočník zamyslet nad losem evropské kvalifikace mistrovství světa. „Samozřejmě naše skupina hratelná je. Měli bychom uvažovat a bojovat o postup z prvního místa, ale na druhou stranu Belgie bude těžký soupeř. Ale věřím, že si to s Belgii rozdáme o první místo. Kromě Walesu budou nepříjemný soupeři jak Estonsko tak Bělorusko, ale myslím si, že by neměli být nějak nebezpeční a měli bychom je porazit,“ řekl k losu Patrik Brandner. Co když vzhledem k jeho formě ukáže trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý? Nechme se překvapit.