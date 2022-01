Jihočeši jsou v plné přípravě na začátek jarní části nejvyšší fotbalové ligy. Ve svém prvním přípravném utkání v tréninkovím centru na Složišti vyhráli s druholigovým Táborskem 1:0. Vítězný gól dal už v první půli Ondřej Mihálik. Do druhého dějství nastoupil i Patrik Brandner a mohl i skórovat. Jenže brankář Táborska Tolna jej v 66. minutě podobně vychytal.

V dalším přípravném zápase hrálo Dynamo s Příbramí. Jihočeši v zápase dominovali a zcela po zásluze vyhráli díky brankám Ondřeje Mihálika a Michala Škody 2:0. Brandner odehrál proti týmu, kde zahájil prvoligovou kariéru, první poločas. V závěru úvodního dějství byl třetí gól doslova na spadnutí, největší šance v podání Brandnera ale skončila na tyči.

Ve středu večer jsou fotbalisté českých Budějovic připraveni vydat se letecky z Vídně na desetidenní soustředění do tureckého Beleku. Odletět by mělo šestadvacet fotbalistů, zařazených do zimní přípravy, nechybí mezi nimi ani Patrik Brandner. „První dva týdny jsme věnovali hodně fyzické kondici, na soustředění už se zaměříme na herní věci a taktiku. Čekají nás i zápasy s kvalitními soupeři,“ těší se trenér David Horejš.

Z plánovaných tří utkání však odpadlo to první, plánované už na pozítří (maďarský celek Mezőkövesd-Zsóry pro covid soustředění odřekl, v jednání tudíž je náhradní soupeř). „Chceme pro hráče maximální servis, i proto soustředění v Turecku absolvujeme. Čekají nás tam podmínky na špičkové úrovni, takže od hráčů budeme očekávat maximální výkony,“ uvedl už na začátku zimní přípravy pro klubový web sportovní ředitel Dynama Tomáš Sivok.

Jihočeši se v Turecku představí v pondělí 24. ledna proti celku FK Chimki a v pátek 28. ledna nastoupí proti týmu Cracovia Krakov. A po návratu začne brzy Fortuna liga, na jih Čech přijede 5. února pražská Sparta.