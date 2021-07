Fotbalový klub z Mladé Boleslavi sice přivedl v poslední době skutečně velká jména jako Milan Škoda nebo Marek Suchý, ale o pozornost si rázně řekl i Dominik Preisler. Ten v Boleslavi hrál od začátku roku po příchodu z Dukly, teď se jeho hostování změnilo v přestup.

Dominik Preisler | Foto: Jiří Koros

Pětadvacetiletý levonohý bek (který ale umí dát i gól) Dominik Preisler v Boleslavi zaujal. V bojích o záchranu si vedl výborně a šel svému štěstí naproti. Odchovanec Dukly, který před časem hostoval i v Benešově a Jihlavě, tak dostává zajímavou šanci v klubu, který zase bude mít velké ambice. „Stalo se to nejlepší, co se pro mi mohlo stát. Do druholigové pražské Dukly jsem se vracet nechtěl, všechno tam funguje trochu jinak, v Boleslavi jsou podmínky mnohem profesionálnější,“ řekl Dominik Preisler na klubových stránkách.