Tak diametrálně odlišná nálada v prvoligových baštách kraje už dlouho nevládla. A když – tak neveselo bylo spíše u Litavky než ve městě škodovek.

Jenže tým vedený z lavičky podruhé Pavlem Horváthem se na duel s největším favoritem na titul naladil první venkovní výhrou v ročníku, v Olomouci navíc přišla po střeleckém půstu v pěti předešlých zápasech a obratu nepříznivého stavu.

„Měli jsme štěstí, ale šli jsme mu hodně naproti. Kluci podali velmi dobrý výkon, chtěli vyhrát, byli schopni se obětovat. A tím, že jsme vstřelili po dlouhé době gól, navíc hned dva a venku, jsme přivezli tři body,“ vrátil se kormidelník Příbrami k cennému bodovému importu.

„Pro vývoj utkání bylo důležité naše vyrovnání ještě před poločasem. Olomouc se po přestávce musela tlačit dopředu a my jsme tak měli dostatek prostoru pro naše brejkové situace,“ navázal.

Na dalšího soupeře, po restartu ligy znovu už vyladěného lídra z Edenu, přepnul s týmem prakticky už během návratu z Hané. „V autobuse po cestě z Olomouce jsme na různých zařízeních koukali na zápas Slavie s Jabloncem,“ prozradil. Zjištění? „Výsledek byl jednoznačný, ačkoli Jablonec byl hodně oslabený. Slavia hraje o titul, takže nás nečeká nic jednoduchého,“ má jasno Horváth.

Proti favoritovi hodlá sázet i na notně posilněné sebevědomí. „Musí jít jednoznačně nahoru, protože uvědomění si toho, že jsme schopni zápasy vyhrávat, je samozřejmě důležité. Ač tuhle větu nemám moc rád, musíme teď pracovat stejně jako v tréninku. To znamená na hraně sebezničení. Jen to nám může přinést výsledky.“

Boleslav chce odčinit plzeňskou ostudu

Dva zápasy, dvě porážky a skóre 1:8. Ale také odbyté dva zápasy s aktuálně nejlepšími celky v soutěži. Teď už čekají na fotbalisty Mladé Boleslavi hratelnější soupeři. Hned v úterý vyzvou Boleslavané na domácím stadionu z pozice osmého celku tabulky čtrnáctý Zlín. Ten po porážce 0:1 v Jablonci urval o víkendu doma bod proti Baníku Džafičovým gólem v nastavení.

Boleslav se bude chtít oklepat z drtivé porážky. „Je dobře, že teď jdou zápasy rychle po sobě,“ hlásil hned po prohraném zápase kouč Weber s tím, že hráči už musí hledět k následujícímu utkání. „Na nedělním tréninku jsme to ještě skousávali a nálada nebyla úplně ideální. Každý musí začít sám u sebe, zapomenout na to a koukat dopředu. Pořád je to jeden zápas. Když zvládneme zápas v úterý, tak zase půjdeme tabulkou nahoru,“ hlásí odhodlaně před zápasem proti Zlínu útočník Boleslavi Tomáš Wágner, který právě ve Zlíně na podzim hostoval.

Jaký je podle něj klíč k odčinění plzeňského výkonu, který sám neváhal nazvat ostudou? „Musíme být jednoznačně sebevědomější na hřišti a víc si věřit. Nebude to jednoduché po takové porážce, ale musíme to zvládnout,“ dodává Wágner.

Od duelu se Zlínem čeká diametrálně odlišný herní obrázek, než na stadionu herně dominantní Viktorie: „Zlín se zaměří asi víc na defenzivu. Bude úplný opak těch dvou týmů, se kterými jsme hráli teď. Oni budou čekat vzadu na svou šanci a my naopak musíme hrát kvalitně dopředu, vytvořit si hodně šancí a být trpěliví.“