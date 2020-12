Prvoligisté z Berounska o sobě dali v nejvyšší fotbalové soutěži opět vědět

Stálicí posledních kol Fortuna:ligy se z pohledu berounského regionu stal Patrik Brandner hájící barvy Dynama České Budějovice. V domácím utkání proti Karviné se jeho tým střelecky trápil, byl to ale právě on, který dokázal střelecký zmar překonat a vyrovnal. Právě díky Brandnerovi tak na Střeleckém ostrově zůstal alespoň jediný bod za remízu. A nejen to.

Jaroslav Tregler (vpravo) v příbramském dresu. | Foto: DENÍK/Karel Smetana

Černobílí natáhli sérii utkání, v nichž nepoznali pachuť porážky. Ta čítá již velmi solidních pět zápisů. V příštím týdnu pak čeká na Dynamo nabitý kalendář. V úterý 15. prosince se představí v Olomouci, pak se hned bude chystat na sobotní duel s Jabloncem. Uvidíme, zda Brandnerův tým dokáže sérii ještě natáhnout a Patrik navýší svůj gólový účet. Šok v Plzni. Guľa řekl: Každá krize je předzvěstí něčeho velkého Přečíst článek › Po zranění se vrátil do sestavy 1. FK Příbram Jaroslav Tregler. Jeho úsměv zářil po zápase se Zlínem, který rozhodl svým gólem a zajistil týmu od Litavky tři body. Tregler s dalšími svěřenci trenéra Pavla Horvátha se pokusí rozšířit počet získaných bodů už v úterý proti Bohemians v Ďolíčku. K úspěšným patřil také Michal Hlavatý. Ten sice v duelu jeho Pardubic s Brnem střídal, ale tři získané body za výhru 2:1 jsou pro tým s koněm ve znaku hodně povzbuzující. Pardubice jsou už na pátém místě tabulky. Jejich záložník odcházel ze hřiště dost pokopán, ale do středečního duelu na Spartě bude Michal Hlavatý určitě připraven. Polovina února! Okresní fotbalové soutěže na Berounsku znají program po restartu Přečíst článek › V něm zřejmě nenastoupí sparťan Martin Vitík. O sedmnáctiletém talentu se hodně hovořilo v souvislosti s jeho dobrým výkonem proti AC Milán. Na Slovácku se ale stoper nedostal ani na lavičku. Uvidíme, co s ním ve Spartě zamýšlejí. Za zmínku stojí, že obdobně jako Vitík mají za sebou Tregler i Hlavatý sparťanskou minulost.

