Je zpátky v lize. Všem pochybovačům dokázal, že na nejvyšší soutěž stále má. Bývalý reprezentant Jakub Rada patřil v dresu Hradce Králové k nejlepším hráčům v úvodních čtyřech zápasech nové sezony FORTUNA:LIGY. Čtyřiatřicetiletý fotbalista ovšem přiznává, že období, kdy se ho zřekli v Bohemians a trápily ho zdravotní problémy, bylo složité. Negativní hlasy z okolí vnímal.

„Valilo se to na mě ze všech stran. Na psychiku to bylo složité, když vás nikdo nepochválí a jen slyšíte: Rada už na to nemá. Nikomu bych takovou pozici nepřál,“ vrací se zpátky tvůrce hry Votroků. V sobotu ho čeká pikantní zápas na Spartě, kde působil od svých šesti let, ale za áčko si nikdy nezahrál.

Máte za sebou čtyři zápasy (Bohemians, Karviná, Liberec vše 1:1, Slovácko 0:1). Jak je z týmového pohledu hodnotíte?

Co se týče bodového zisku, tak je to pro nás zatím zklamání, protože vyjma posledního utkání na Slovácku jsme v každém z předchozích tří zápasů hráli na vítězství. A minimálně dvě z těchto utkání jsme si zasloužili vyhrát. Zisk tří bodů ve čtyřech zápasech je pro nás málo. Na druhou stranu pozitivnější jsou naše výkony, které snesly přísnější měřítko a zvyšují nám chuť do další práce. Přesto celkově asi převládá zklamání.

První tři zápasy vám herně vyšly skvěle. Naposledy na Slovácku už to bylo horší. Navíc druhý poločas byl ze strany domácích po vyloučení střelce branky Daniela Marečka dost emotivní…

Náš výkon byl nemastný neslaný. Na Slovácku ale byla velice slušná kvalita soupeře, který má na ligu velmi dobrý mančaft. Tohle pro nás byla zatím nejtěžší prověrka. Co se týká emocí, nemyslím si, že to bylo nějak přehnané. Byly tam nervóznější pasáže a ostřejší zákroky. Domácí se asi po červené kartě cítili ukřivdění. Pak to vyvrcholilo emotivním vystoupením trenéra Svědíka… Ale tohle všechno nám paradoxně uškodilo, protože zbytek zápasu byl strašně rozkouskovaný. I když jsme hráli proti deseti, tak se vůbec nešlo dostat do tempa. Přišlo mi, že jestli se z posledních dvaceti minut hrálo tak sedm, tak to bylo hodně.

VE SPARTĚ Jakub Rada působil od svých šesti let. Zahrál si za B-tým.Zdroj: DeníkPojďme k vám. Loni v únoru jste přišel do Hradce z Bohemians, nechci říkat úplně jako odložený hráč, ale pražský klub se vás vzdal. Navíc máte za sebou zdravotní problémy s kolenem a plno lidí už vám fotbalově nevěřilo. Je pro vás zadostiučiněním, že zase hrajete ligu a k tomu dobře?

Je to zadostiučinění hlavně vůči mé vlastní osobě a pro mé svědomí a pocity, protože jsem se dostal do fáze, že už nechci nikomu nic dokazovat. Přiznám se, že ve zmíněném období jsem na tom byl kolikrát tak blbě, že jsem chtěl s fotbalem skončit. A tyhle zápasy jsou pro mě odměnou za to, že jsem to nezabalil. Myšlenek, že to zabalím, jsem měl hodně, protože zdravotně jsem na tom byl špatně a hlavně po psychické stránce to bylo ubíjející. Teď si to obrovsky užívám a jsem rád, že jsem v takovém stavu, že mohu pomoci týmu.

Donesly se k vám hlasy z okolí, že na ligu i vzhledem k zdravotnímu stavu už nemáte?

Toho si nešlo nevšimnout, nebo to neslyšet. Valilo se to na mě ze všech stran. Na psychiku to bylo složité, když vás nikdo nepochválí a jen slyšíte: Rada už na to nemá. Nikomu bych takovou pozici nepřál. Kolikrát jsem se hodně trápil, protože jsem věděl, a teď to možná bude znít trochu sebevědomě, že na to pořád mám, když budu zdravý, budu moct chvilku potrénovat a někdo mi dá čas na hřišti.Toho se mi právě v Bohemce nedostalo, tam jsem potřeboval podržet a dát prostor na hřišti. Jenže se tam ke mně všichni otočili zády.

Odchod do Hradce se tedy zpětně ukazuje jako osudová volba?

Jsem šťastný, že to nakonec takhle dopadlo a mohl jsem odejít do Hradce, protože tady zažívám postupovou sezonu, teď ligu… Navíc je tady super parta. Celkově prožívám super období.

To vás v prvním kole na Bohemians ani trochu nepolil příjemný pocit částečné odplaty, že právě v Ďolíčku, kde vás nechtěli, hrajete skvěle?

Na tohle už se mě ptalo víc lidí, ale jelikož už od mého odchodu z Bohemky nějaká doba uplynula, tak už to vyprchalo. Spíš jsem chtěl dokázat lidem tady v klubu a hradeckým fanouškům, že na ligu pořád mám. A že bych to chtěl dokázat lidem na Bohemce, to bylo to poslední. Hlavně jsem chtěl co nejvíc pomoct našim klukům na hřišti, protože z větší části jsme nezkušené mužstvo. Chtěl jsem tíhu odpovědnosti vzít na sebe dobrým výkonem.

Nyní vás čeká další zápas, jenž má pro vás osobní nádech. Hrajete na Spartě, kde jste působil od svých šesti let až do šestadvaceti, ale za áčko jste se nikdy nezahrál. Jak tohle vnímáte?

Vůči Spartě žádné negativní pocity nemám. Je to podobný případ jako s Bohemkou. Ve Spartě jsem strávil celou mládež a působil v béčku. Dřív jsem byl z toho zklamaný, že jsem si za áčko nezahrál, ale za ty roky už to také vyprchalo. Teď to beru tak, že po tom všem, čím jsem si prošel, jsem už ani nečekal, že si ještě na Letné kopnu do balónu. Spíš jsem si myslel, že tam půjdu už jen jako návštěvník na tribunu (úsměv). Na zápas se těším, protože zahrát si na Spartě je pro každého zážitek.

Jakub Rada

Narozen: 5. května 1987.

Post: Fotbalový záložník.

Kluby: 1993-2013: Sparta, 2008: Kladno, Slovan Bratislava, 2012-2015: Bohemians, 2015-2019: Mladá Boleslav, 2018-2019: Trnava, 2019-2020: Bohemians, 2020-dosud: Hradec Králové.

Úspěchy: Mistr slovenské ligy se Slovanem Bratislava a vítěz slovenského poháru s Trnavou a českého poháru s Mladou Boleslaví. Na kontě má dva starty za českou reprezentaci proti Skotsku a Švédsku.

Vídáte se s některými z bývalých sparťanů?

Se mnou z ročníku 1987 byli v týmu Honza Krob, Jakub Podaný, s nimi jsem asi nejvíc v kontaktu. Dále tam hráli Jirka Jeslínek či Honza Šimůnek, který potom odešel do německé Bundesligy. Nerad bych na někoho zapomněl…

Věříte, že s Hradcem můžete na Spartě uspět?

Musíme tvrdě bojovat a věřit, že můžeme překvapit. Přijedeme tam v roli outsidera a každý outsider musí dobře bránit. Musíme vycházet z organizované a bezchybné defenzivy, ale zároveň být odvážní dopředu. Teď na Slovácku nám to dopředu tolik nešlo. Pokud si ze Sparty chceme nějaký bod odvézt, tak musíme ukázat odvahu. Samozřejmě že Sparta je silná, ale podle mě nemá takovou sílu, že by to byla ta železná Sparta, jak se o ní vždycky říkalo. Můžeme ji zaskočit, ale bude to hodně těžké.

Do ligy jste s Hradcem šli s nadšením, ale první zápasy i přes dobré výkony výhru nepřinesly. Nyní vás čekají utkání na Spartě a s Plzní. Nehrozí, že v případě proher se týmové sebevědomí rozpadne?

Lhal bych, kdybych říkal, že tohle tady nikoho nenapadne. Myslím si, že všichni umíme kalkulovat a počítat, ale musím zdůraznit, že tyhle myšlenky nemají vůbec cenu, protože liga je dneska tak vyrovnaná a nějaké predikce a předpoklady ve smyslu, kdo kde získá body, nevycházejí. Liga se hodně vyrovnala do průměru. Odskočená je Slavia, částečně i Sparta, ale nemusí být nereálné doma porazit Plzeň. Takhle my musíme přemýšlet.