Běžela 91.minuta utkání Slavie s Plzní (2:0), když Jhon Mosquera poslal k zemi Lukáše Masopusta. Hlavní sudí Pavel Franěk neváhal a viditelně podrážděného Kolumbijce poslal po druhé žluté kartě do sprch. Při průchodu okolo slávistické lavičky si nejdříve Mosquera podal ruku s trenérem Jindřichem Trpišovským, poté těsně před tunelem do útrob stadionu vylétl jako čertík z krabičky.

„Tenhle hlupák mě nazval opicí. Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože to bych mu rozbil hubu,“ napsal Mosquera na svém instagramovém účtu příspěvek s fotkou Pavla Řeháka. Ten ovšem po pár minutách smazal.

Za kolumbijského záložníka se už postavilo vedení Plzně a důrazně žádá o prošetření celého incidentu.

Řehák se bude bránit

„Pokud Jhon Mosquera tvrdí ve svém příspěvku na Instagramu, který stáhl několik minut po jeho zveřejnění, že jsem ho označil slovem „monkey“, tak bohužel lže. Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí,“ stojí v oficiálním vyjádření klubu, pod které se Řehák podepsal.

Bývalý úspěšný fotbalista se hodlá proti nařčení tvrdit. V případě, že bude ofenziva Plzně v čele s Mosquerou trvat, hodlá se Řehák bránit i soudní cestou.

„Pokud by Jhon Mosquera či kdokoli jiný i po opadnutí vášní po zápase Slavia – Plzeň nadále tvrdil, že jsem se dopustil vůči němu či komukoli jinému jakéhokoli rasistického výroku, budu se proti takovémuto tvrzení, které poškozuje mne i mou rodinu, bránit soudně,“ říká rezolutně.

Vyhrocený duel tak po třech červených kartách Plzně či kauze Krmenčík nabývá širších rozměrů. Slavia po výhře 2:0 dotáhla v tabulce Západočechy o pouhý bod a je na druhém místě.