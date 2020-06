Příbramský objev doby pokoronavirové do utkání nastoupil navzdory zranění, které si přivodil na předzápasovém tréninku. „Hráli jsme vzdušné bago, já šel do souboje s Polim (přezdívka Matěje Polidara, pozn. red.), který zvedl kopačku a škrábl mě na hlavě, kde teď mám deset stehů,“ prozradil.

Ač sešívaný, přesto nejlepší ligovou ofenzivu „sešívaných“ dlouho trápil. Nejvíce pak Stanislava Tecla. Slávistický útočník sice hned po pár minutách dopravil míč do sítě, ale z ofsajdu. V dalším průběhu se dostal ještě do dvou zajímavých příležitostí, vždy postupoval na branku z levé strany pokutového území, ale Melichara ani jednou nepřelstil – ten neváhal nasadit i vlastní zdraví. „Shodou okolností jsem dostal právě do toho šrámu,“ poznamenal devatenáctiletý talent.

Zároveň měl i štěstí. A to při pokusech rumunského špílmachra Stancia, který dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci. Poprvé, když před Teclovým neuznaným gólem zblokoval odkop Dramého, podruhé na začátku poslední dvacetiminutovky, kdy vypálil z přímého kopu. „Popravdě jsem si myslel, že to jde vedle. Naštěstí míč skončil na spojnici,“ oddechl si v danou chvíli Melichar.

Nakonec ale přeci jen kapituloval, když ho osm minut před koncem překonal chorvatský žolík Petar Musa, který se tak již po několikáté stal slávistickým spasitelem. „Pro nás smůla, pro Slavii štěstí,“ okomentoval sklesle rozhodující situaci Melichar, který dělal co mohl, ale na střelu ke své pravé tyči nedosáhl. „Zapadla přesně za háčky. Možná kdybych udělal ještě jeden úkrok, ale těžko říct,“ zamyslel se nad tím, jestli se dalo inkasované brance zabránit.

Jinak se ovšem snažil zápas co nejrychleji hodit za hlavu a své myšlenky směřoval k nadcházejícímu důležitému záchranářskému souboji, který Příbram čeká v sobotu ve Zlíně. „Určitě to bude další těžký zápas, který ale potřebujeme zvládnout,“ uvědomuje si Martin Melichar.

Příbram chválil i kouč Trpišovský

Slavia se na tři body v Příbrami pořádně nadřela, rozhodl jediný gól. Není proto divu, že trenér Pražanů Jindřich Trpišovský počastoval příbramskou partu slovy chvály. „Příbram ukázala, že je poslední zápasy nesmírně houževnatý soupeř. Mají velký drajv a dobrou organizaci hry, hrají náročný styl a ve svém prostředí jsou nepříjemní. Hodně se mi ulevilo, protože jsme neměli kvůli dobré hře domácích tolik kombinací,“ řekl pro web Slavie kouč Trpišovský.