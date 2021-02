Václava Kotala nahradil Pavel Vrba a o jeho působení se hned rozhořely vášnivé diskuze.

Deník oslovil několik fotbalových osobností z Berounska, které jsou se Spartou nějak spjaté a zeptal se jich, zda Sparta pod Pavlem Vrbou může získat mistrovský titul.

„Nezíská,“ má jasno příbramský stoper Jaroslav Tregler. „Věřím, že Pavel Vrba se Spartou budou ve společné práci úspěšní. Ať už v lize, domácím poháru nebo evropských soutěžích. Samozřejmě bych jim přál získat ligový titul už v letošní sezoně, což by bylo fantastické. Ale bude to hodně těžké. Držím jim pěsti, aby se jim to povedlo. Ve hře je ještě hodně bodů,“ věří bývalý brankář Daniel Zítka.

Těžká otázka! Tak reagoval hráč třetiligového rezervního týmu Sparty Václav Dudl. „Teď je to těžké soudit, Slavia má velký náskok, ale doufám že se odpíchneme a budeme vyhrávat,“ předpovídá levý bek Letenských. „V dalších sezonách je to možné,“ pousmál se záložník Pardubic Michal Hlavatý.